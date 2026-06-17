17日10時現在の日経平均株価は前日比157.07円（0.23％）高の6万9561.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1091、値下がりは429、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を125.51円押し上げている。次いで東エレク <8035>が118.67円、レーザーテク <6920>が61.95円、ファストリ <9983>が38.62円、イビデン <4062>が19.78円と続く。



マイナス寄与度は185.85円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、京セラ <6971>が20.11円、フジクラ <5803>が18.5円、住友電 <5802>が10.73円、ファナック <6954>が10.39円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は銀行で、以下、建設、機械、パルプ・紙と続く。値下がり上位には海運、非鉄金属、情報・通信が並んでいる。



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