ココス「純氷ふわふわかき氷」第2弾発売 人気の「しろくま」、旬の「ドバイチョコ」イメージのかき氷も
ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、23日より“純氷ふわふわかき氷 第2弾”を販売開始する。
【画像】“ゆめカワ”なビジュアル…爽快感たっぷりの純氷ふわふわかき氷 ポップブルー
「ココス」の“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。
第1弾で登場しすでに発売中の「いちご」「宇治金時」「マンゴー」に加え、第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとなった“ドバイチョコ”をイメージしたかき氷など全7種類のフレーバーを提供。別添えのシロップをかけると爽やかな色合いに変化する「ポップブルー」も登場。食後にぴったりなミニサイズも引き続き販売する。
これらは504店舗で、9月中旬の終了まで販売予定（6月17日時点）。空港店舗では実施せず、テイクアウトは不可となっている。
■商品概要
価格：通常サイズ全6種 890円（税込979円）
【第2弾ラインアップ】
▼しろくま
毎年好評の鹿児島名物“しろくま”をイメージしたかき氷。純氷ふわふわかき氷に、りんごやバナナ、キウイなどのフレッシュフルーツ、さくらんぼやみかん、パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずきや黒豆を華やかに飾り付け。コク深いミルクシロップと優しい甘さのふわとろホイップがフルーツやあずき、黒豆とマッチ。
▼ドバイチョコ
カダイフ（細麺状の生地）やナッツのザクザク食感が楽しい“ドバイチョコ”をイメージした、リッチな味わいのかき氷。“ナッツの女王”とも呼ばれるピスタチオの風味豊かなシロップをたっぷりかけ、カダイフやピスタチオ、キャンディングアーモンド、ふわとろホイップをトッピング。別添えのチョコソースをかけることで“ドバイチョコ”のようなチョコの濃厚な味わいを堪能でき、カダイフやナッツのザクザクとした食感も楽める。
▼ポップブルー
爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが夏を想起させるフレーバー。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化。今年はパイナップルのシロップ漬けと、おさかなの形をしたグミを添えることで、夏の海のような見た目に仕上げている。好みで別添えのパチパチキャンディーをトッピングして、ソーダのような弾ける爽快感をプラスして楽しめる。
【画像】“ゆめカワ”なビジュアル…爽快感たっぷりの純氷ふわふわかき氷 ポップブルー
「ココス」の“純氷ふわふわかき氷”は、-10℃前後で48時間かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げた夏の定番スイーツ。
第1弾で登場しすでに発売中の「いちご」「宇治金時」「マンゴー」に加え、第2弾では、フルーツがたっぷりのった毎年人気の「しろくま」をはじめ、世界中でブームとなった“ドバイチョコ”をイメージしたかき氷など全7種類のフレーバーを提供。別添えのシロップをかけると爽やかな色合いに変化する「ポップブルー」も登場。食後にぴったりなミニサイズも引き続き販売する。
■商品概要
価格：通常サイズ全6種 890円（税込979円）
【第2弾ラインアップ】
▼しろくま
毎年好評の鹿児島名物“しろくま”をイメージしたかき氷。純氷ふわふわかき氷に、りんごやバナナ、キウイなどのフレッシュフルーツ、さくらんぼやみかん、パイナップルのシロップ漬け、北海道産あずきや黒豆を華やかに飾り付け。コク深いミルクシロップと優しい甘さのふわとろホイップがフルーツやあずき、黒豆とマッチ。
▼ドバイチョコ
カダイフ（細麺状の生地）やナッツのザクザク食感が楽しい“ドバイチョコ”をイメージした、リッチな味わいのかき氷。“ナッツの女王”とも呼ばれるピスタチオの風味豊かなシロップをたっぷりかけ、カダイフやピスタチオ、キャンディングアーモンド、ふわとろホイップをトッピング。別添えのチョコソースをかけることで“ドバイチョコ”のようなチョコの濃厚な味わいを堪能でき、カダイフやナッツのザクザクとした食感も楽める。
▼ポップブルー
爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが夏を想起させるフレーバー。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化。今年はパイナップルのシロップ漬けと、おさかなの形をしたグミを添えることで、夏の海のような見た目に仕上げている。好みで別添えのパチパチキャンディーをトッピングして、ソーダのような弾ける爽快感をプラスして楽しめる。