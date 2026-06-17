【ココス実食レポ】純氷ふわふわかき氷第2弾「しろくま」＆「ドバイチョコ」を最速レビュー！
ファミリーレストラン「ココス」の夏の定番スイーツ「純氷ふわふわかき氷」の第2弾が、23日より全国の店舗で販売開始される。
【写真】ボリューム満点！ザクザク食感が楽しい純氷ふわふわかき氷 ドバイチョコ
今年のラインナップは、毎年高い人気を誇る定番フレーバーに加え、トレンドスイーツをアレンジした新商品など、バリエーション豊かなフレーバーが揃っている。
ココスがこだわる氷の製法や、今回特に注目となる2つのフレーバー、そして同時展開される各メニューの魅力をレポートしていく。
■専門店に負けない！ふわふわ食感を生み出す「純氷」の秘密
ココスのかき氷は、ベースとなる氷の製法に特徴がある。
使用されているのは、マイナス10℃前後の環境下で48時間かけてじっくりと凍らせた、透明度の高い「純氷」だ。この純氷を、空気を含ませながら細かく削り出すことで、口に入れた瞬間に雪のように溶ける、専門店さながらのふわふわとしたくちどけを実現している。
ココスでは毎年スイーツをテーマにしたフレーバーを開発しており、今年もそのこだわりが随所に反映されている。
■注目の実食レポート！厳選2大フレーバーを徹底解剖
・しろくま
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：毎年好評を得ている、鹿児島名物の“しろくま”をイメージしたココスの定番かき氷だ。ふわふわの純氷の周りには、りんご、バナナ、キウイといったフレッシュフルーツに加え、さくらんぼ、みかん、パイナップルのシロップ漬けが華やかに飾り付けられている。さらに北海道産あずきや黒豆も添えられており、多彩な味わいを一度に楽しめるのが特徴だ。コク深いミルクシロップの優しい甘さと、トップに盛り付けられた「ふわとろホイップ」がフルーツの酸味やあずきの旨みとバランスよくマッチしている。
・ドバイチョコ
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：世界中でブームを巻き起こしている“ドバイチョコ”をかき氷で表現した新作だ。特徴的なのが食感へのこだわりである。細麺状の生地を香ばしく焼いた「カダイフ」や、ピスタチオナッツダイス、キャンディングアーモンドなどがふんだんにトッピングされており、ザクザクとした食感を楽しむことができる。
氷にはピスタチオの風味豊かなシロップがたっぷりと回しかけられており、別添えの濃厚なチョコソースを好みでかけることで、ドバイチョコのような濃厚な味わいを堪能できる仕上がりだ。
■別添えレモンシロップで色が変わる新作や、継続フレーバーも一挙紹介
今回の第2弾では、上記の2品以外にも個性の異なるフレーバーや、食後に最適なミニサイズが同時に展開される。
・ポップブルー
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが特徴のフレーバーだ。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化する仕掛けが施されている。今年はパイナップルのシロップ漬けとさかな型のグミが添えられており、夏の海を想起させる見た目だ。別添えのパチパチキャンディーでソーダのような弾ける食感をプラスすることもできる。
・定番の継続販売フレーバー（通常サイズ：税込979円）
第1弾から引き続き、以下の3種も継続して販売される。
いちご：王道のイチゴシロップを贅沢に使った定番フレーバー。
宇治金時：濃厚な抹茶の風味にあずきがマッチする和風かき氷。第2弾では黒豆が追加されている。
マンゴー：果肉感のある濃厚なマンゴーシロップが特徴。
通常サイズのほかに、少しだけ食べたい時にうれしいミニサイズ（全6種：税込594円）も用意されている。
「ミニ！黒みつきなこ」は、黒みつときなこの和の味わいを食後にちょうどよいボリュームで楽しめる一皿だ。
ミニサイズはこの「黒みつきなこ」のほかにも、しろくまのミニ版である「こぐま」をはじめ、「ミニ！いちご」「ミニ！宇治金時」「ミニ！マンゴー」「ミニ！ポップブルー」といった豊富なフレーバーがラインナップされている。
■冷えた体にうれしい、ドリンクバーの「梅昆布茶」
かき氷を堪能した後にうれしいサービスとして、ココス自慢のドリンクバーには期間限定で「梅昆布茶」が登場する。ひんやりとした喉越しを楽しんだ後に、温かい梅昆布茶でほっと一息つける、ファミリーレストランならではの細やかな配慮がなされている。
■まとめ：本日より販売開始！
フルーツの瑞々しさを凝縮した王道の「しろくま」から、ザクザク食感とピスタチオチョコの組み合わせが新鮮な「ドバイチョコ」、仕掛けが楽しい「ポップブルー」まで、好みに合わせて選べる充実のラインナップであった。
ココスの“純氷ふわふわかき氷 第2弾”は、6月23日（火）から9月中旬まで、全国のココス店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売される。夏の始まりに、このふわふわな口どけをぜひ店舗で体験してみてほしい。
※504店舗で販売予定（6月17日時点）。
※空港店舗では実施しない。
※9月中旬に販売終了予定。
※持ち帰り（テイクアウト）は不可。
※各店舗の販売状況や価格は、公式アプリまたは公式ホームページで確認できる。
【写真】ボリューム満点！ザクザク食感が楽しい純氷ふわふわかき氷 ドバイチョコ
今年のラインナップは、毎年高い人気を誇る定番フレーバーに加え、トレンドスイーツをアレンジした新商品など、バリエーション豊かなフレーバーが揃っている。
ココスがこだわる氷の製法や、今回特に注目となる2つのフレーバー、そして同時展開される各メニューの魅力をレポートしていく。
ココスのかき氷は、ベースとなる氷の製法に特徴がある。
使用されているのは、マイナス10℃前後の環境下で48時間かけてじっくりと凍らせた、透明度の高い「純氷」だ。この純氷を、空気を含ませながら細かく削り出すことで、口に入れた瞬間に雪のように溶ける、専門店さながらのふわふわとしたくちどけを実現している。
ココスでは毎年スイーツをテーマにしたフレーバーを開発しており、今年もそのこだわりが随所に反映されている。
■注目の実食レポート！厳選2大フレーバーを徹底解剖
・しろくま
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：毎年好評を得ている、鹿児島名物の“しろくま”をイメージしたココスの定番かき氷だ。ふわふわの純氷の周りには、りんご、バナナ、キウイといったフレッシュフルーツに加え、さくらんぼ、みかん、パイナップルのシロップ漬けが華やかに飾り付けられている。さらに北海道産あずきや黒豆も添えられており、多彩な味わいを一度に楽しめるのが特徴だ。コク深いミルクシロップの優しい甘さと、トップに盛り付けられた「ふわとろホイップ」がフルーツの酸味やあずきの旨みとバランスよくマッチしている。
・ドバイチョコ
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：世界中でブームを巻き起こしている“ドバイチョコ”をかき氷で表現した新作だ。特徴的なのが食感へのこだわりである。細麺状の生地を香ばしく焼いた「カダイフ」や、ピスタチオナッツダイス、キャンディングアーモンドなどがふんだんにトッピングされており、ザクザクとした食感を楽しむことができる。
氷にはピスタチオの風味豊かなシロップがたっぷりと回しかけられており、別添えの濃厚なチョコソースを好みでかけることで、ドバイチョコのような濃厚な味わいを堪能できる仕上がりだ。
■別添えレモンシロップで色が変わる新作や、継続フレーバーも一挙紹介
今回の第2弾では、上記の2品以外にも個性の異なるフレーバーや、食後に最適なミニサイズが同時に展開される。
・ポップブルー
価格：890円（税込979円）
特徴・こだわり：爽やかなブルーの見た目と、パッションフルーツ風味のトロピカルな味わいが特徴のフレーバーだ。別添えのレモンシロップをかけると、ブルーから紫に色が変化する仕掛けが施されている。今年はパイナップルのシロップ漬けとさかな型のグミが添えられており、夏の海を想起させる見た目だ。別添えのパチパチキャンディーでソーダのような弾ける食感をプラスすることもできる。
・定番の継続販売フレーバー（通常サイズ：税込979円）
第1弾から引き続き、以下の3種も継続して販売される。
いちご：王道のイチゴシロップを贅沢に使った定番フレーバー。
宇治金時：濃厚な抹茶の風味にあずきがマッチする和風かき氷。第2弾では黒豆が追加されている。
マンゴー：果肉感のある濃厚なマンゴーシロップが特徴。
通常サイズのほかに、少しだけ食べたい時にうれしいミニサイズ（全6種：税込594円）も用意されている。
「ミニ！黒みつきなこ」は、黒みつときなこの和の味わいを食後にちょうどよいボリュームで楽しめる一皿だ。
ミニサイズはこの「黒みつきなこ」のほかにも、しろくまのミニ版である「こぐま」をはじめ、「ミニ！いちご」「ミニ！宇治金時」「ミニ！マンゴー」「ミニ！ポップブルー」といった豊富なフレーバーがラインナップされている。
■冷えた体にうれしい、ドリンクバーの「梅昆布茶」
かき氷を堪能した後にうれしいサービスとして、ココス自慢のドリンクバーには期間限定で「梅昆布茶」が登場する。ひんやりとした喉越しを楽しんだ後に、温かい梅昆布茶でほっと一息つける、ファミリーレストランならではの細やかな配慮がなされている。
■まとめ：本日より販売開始！
フルーツの瑞々しさを凝縮した王道の「しろくま」から、ザクザク食感とピスタチオチョコの組み合わせが新鮮な「ドバイチョコ」、仕掛けが楽しい「ポップブルー」まで、好みに合わせて選べる充実のラインナップであった。
ココスの“純氷ふわふわかき氷 第2弾”は、6月23日（火）から9月中旬まで、全国のココス店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売される。夏の始まりに、このふわふわな口どけをぜひ店舗で体験してみてほしい。
※504店舗で販売予定（6月17日時点）。
※空港店舗では実施しない。
※9月中旬に販売終了予定。
※持ち帰り（テイクアウト）は不可。
※各店舗の販売状況や価格は、公式アプリまたは公式ホームページで確認できる。