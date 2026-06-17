ノルウェーがイラクから4ゴールを奪い勝利

ノルウェー代表は現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でイラク代表と対戦し、4-1で勝利した。

イラクを圧倒した戦いぶりに「ノルウェーポット3は詐欺」「めちゃくちゃ面白かったな」など大反響の一戦となった。

1998年のフランスW杯以来、28年ぶり出場となったノルウェー。前半29分にノルウェーが左サイドを崩して、ハーランドが先制ゴール。同39分に追いつかれたが、同43分にハーランドが相手GKまでプレスをかけ、ブロックしたボールがそのままゴールに吸い込まれ、2-1で前半を折り返した。

後半は両国が停滞する時間帯も続いたが、後半31分にノルウェーはセットプレーからDFレオ・エスティゴールがヘディングで決めてリードを2点に広げ、後半アディショナルタイムにはコーナーキックからオウンゴールを誘発。4-1でノルウェーが白星発進となった。

ノルウェーはイラク戦のスタメン11人の平気身長が「188.1cm」と空中戦でも圧倒的な強さを見せた。SNSでも「前評判通り破壊力エグい」「ノルウェー空中戦強すぎる」「みんな本当にデカい」「デカいってやっぱ武器だわ」「やはり強かった」など多くのコメントが寄せられ、ハーランド擁するノルウェーに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）