タレント・指原莉乃がプロデュースのアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が出演するマクドナルドの新ＣＭが、１７日からマクドナルドの公式ＳＮＳで公開される。

マクドナルドでは１１日に開幕したサッカーＷ杯の開催を記念したオリジナル商品「ＶＩＶＡ！ワールドマック」を１７日から期間限定で販売。＝ＬＯＶＥの１０人はサッカーユニホームに袖を通し、ヒット曲「ラブソングに襲われる」をオマージュした「ＶＩＶＡ！ワールドマックを食べられる」をバックにパフォーマンスを披露している。

ＣＭ出演に野口衣織は「すごくうれしかったです」と歓喜。「（佐々木）舞香がＴＶＣＭを担当している時、テレビで⾒かけるたびにみんなで『舞⾹だ、舞⾹だ！』って⾔っていたくらいうれしかったのに、今度はみんなでおそろいのユニホームを着て撮影ができてとても光栄です！」とコメントした。

２０日からは２日間にわたって東京・国立競技場（ＭＵＦＧスタジアム）での単独公演を控える。大谷映美里は「＝ＬＯＶＥ史上最⼤の規模の会場なので、率直にすごくドキドキしているんですけど…。ちょうどこのマクドナルドのウェブＣＭが公開された後ということで、やっぱり体⼒が⼤事だから、いっぱいマクドナルドを⾷べて体⼒をつけたいなって思います！」と呼び掛けた。佐々木も「ファンの⼈にもたくさん⾷べてもらいたいね」と続け、山本杏奈も「⾷べて体⼒つけてきてほしいね」とうなずいていた。