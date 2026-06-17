一度だました相手を徹底的に狙い撃ちする、極めて悪質な手口が発覚しました。

【写真を見る】【悪徳】狙われたのは一度だまされた“絶好のカモ” 架空投資詐欺で多額の被害、被害者からの連絡を悪用しカネをだまし取った男を逮捕（山形）

架空の投資話で現金をだまし取った男性から「振り込み限度額に達した」と連絡を受けた詐欺グループが、これをいわゆる“絶好のカモ”とみて、さらに現金６００万円を手渡しでだまし取ったとして、５５歳の男が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が北海道旭川市の、住居・職業ともに不詳の男（５５）です。

■いわゆる「カモ」にする悪行

警察によりますと、男は詐欺グループの仲間と共謀し、去年７月大阪府に住む７０代の男性から現金６００万円をだまし取った疑いが持たれています。

この事件では、一度被害に遭った男性が、再び詐欺グループの標的にされるという悪質な構図が明らかになりました。

実は被害に遭った男性は以前にも、同じグループから架空の投資名目で現金４５０万円をだまし取られていました。

■詐欺に気づいていない・・・ならば

当時詐欺に気づいていない男性が、「口座の振り込み限度額に達して、これ以上振り込めない」と連絡があったことから、男らはこの男性をさらに搾取できるいわゆる「カモ」だと判断。銀行振り込みから、直接現金を受け取る手口へと切り替えたとみられています。

グループのメンバーは、経済評論家や投資運用会社の社員を装ってＬＩＮＥで男性に接触し、「さらに６００万円を投資するように」とメッセージを送信。その後、大阪市内の駐車場に停めた車の中で、男性から直接現金６００万円をだまし取ったということです。

■詐欺グループはつながっているのか

今回の事件は、山形県上山市の女性から現金をだまし取ったとして、去年１２月にすでに逮捕されていた別の詐欺グループメンバーの捜査の過程で関与が浮上し、警察が今月１０日、東京都新宿区内にいた男を逮捕しました。

警察は、捜査に支障があるとして男の認否を明らかにしていませんが、男の余罪や、共犯者が誰なのかなど、詐欺グループの全容解明に向けて調べを進めています。