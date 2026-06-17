熊本港と島原港を結ぶ熊本フェリーが「オーシャンアロー」の運賃を7月18日(土)以降、値上げすると発表しました。

運航便数に変更はありません。

原油価格の高止まりと船舶修繕費などの経費高騰が続いていて、今後も安全な運航と質の高いサービスを維持するためと、値上げに理解を求めています。

また、往復券も終了するとしています。

改定料金の一覧

一般旅客 熊本港～島原外港 [片道]

大人 1500円→1600円

小学生以下 750円→800円

車両運賃（運転手1人含む） [片道]

軽乗用車 3800円→4200円

4m未満 3800円→4400円

4m以上5m未満 4500円→5100円

5m以上6m未満 6000円→6800円

6m以上7m未満 8000円→9000円

7m以上8m未満 9000円→1万500円

8m以上9m未満 1万500円→1万2000円

9m以上10m未満 1万1000円→1万2700円

10m以上11m未満 1万2000円→1万3800円

11m以上12m未満 1万3000円→1万4500円

二輪車（運転手1人含む） [片道]

自転車（大人）1850円→2100円

自転車（小学生以下）1100円→1300円

原付バイク 2000円→2300円

750cc未満 3000円→3500円

750cc以上 3500円→4000円

※団体割引の改定はありません。