元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。15日に2026年度最初の公的年金が支給されたことについて言及した。

年金は偶数月の15日に、前の月までの2カ月分が支払われ、今回は26年度に入ってから初めての支給となった。賃金上昇によって、全員が共通してもらうことができる基礎年金（国民年金）が満額の場合に初めて月7万円を超え、7万608円。25年度と比べて1・9％、金額にして1300円増えた。年金財政を安定させるための抑制策を4年連続で発動するため、増額幅は物価や賃金の伸びよりは小さくなっている。

一方、賃上げを受けて、国民年金の保険料も26年度に上がった。月額で1万7920円となり、前の年度から410円増えている。

玉川氏は「物価が今後さらに上がっていく可能性の方が高いと私は思っています」と言い、「それは円の力がもっと弱くなっていけば輸入に頼っている日本の物価というのはさらに上がるし、それからいつも言ってますけど、財政は非常に厳しい状況なので、ここも実は円安に直結する話なんですね。この後、金利の話もやりますけど、円安にも直結する。だから物価が上がっていく可能性の方が高いということです」と自身の考えを述べた。