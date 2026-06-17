ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組で優勝経験のあるスペイン（世界ランキング２位）がカボベルデ（同６７位）と無得点で引き分けた。

（世界ランキングは１１日時点）

４大会ぶりの優勝を目指すスペインがドロー発進。大半の時間帯でボールを保持し、後半はヤマルらを投入してシュート計２７本を放つも決定力を欠いた。初出場のカボベルデは好セーブを連発したＧＫボジーニャを中心に粘り強く守り、初の勝ち点をつかんだ。

スペイン０―０カボベルデ

「カボベルデは戦術的によく構築され、今大会で驚きを生むかもしれないチーム」。スペインのデラフエンテ監督の予言は当たった。優勝候補の欧州王者が、初出場の小国と無得点の引き分け。スタジアムの大半を占めたサポーターからはブーイングが出た。

立ち上がりから一方的に攻め続けたが、３９分のトレスのシュートはバーをたたき、跳ね返りを合わせたオヤルサバルのヘッドは、相手ＧＫがＣＫに逃れた。

７１分には故障明けの注目の１８歳、ＦＷヤマルを右サイドに投入。８７分には同じく完調ではないＦＷウィリアムズを左サイドへ入れた。２年前の欧州選手権で左右からのドリブル突破に威力を見せたコンビだが、ヤマルはボールが足に付かない場面もあり、まだ本調子になるまでは時間がかかりそうだ。

ただ、指揮官は「チームに疑う余地などない」と冷静だ。スペインは初優勝を飾った２０１０年南アフリカ大会で初戦のスイス戦に敗戦。逆に初戦でコスタリカに７―０と大勝した前回カタール大会はベスト１６止まりだった。実力国だけに、大会が進むに連れて徐々に調子を上げていけば十分という考えかもしれない。

（編集委員 川島健司）

カボベルデ、見せた鉄壁

初出場のカボベルデが、優勝候補と引き分けた。２７本のシュートを浴びたが、的確なポジション取りやカバーリングで無失点に抑えた。１９７５年に独立した島国で、人口わずか約５０万人。チームは近年力をつけ、アフリカ予選全１０試合のうち７試合を無失点で終え、出場権をつかんだ。４０歳のＧＫボジーニャは「非常に厳しい戦いになるのは分かっていたが、いまはとてもうれしく思う」と語った。