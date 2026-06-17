アルゼンチン代表のメッシがアルジェリア戦で先発。（C）Getty Images

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　アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＪ第１節で、アルジェリア代表と相まみえる。

　この一戦で、６大会連続出場で10番を背負うリオネル・メッシがスターティングメンバーに名を連ねた。
 
　38歳レフティの先発に、SNS上では「メッシスタメンきたー」「メッシ先発やんけ」「メッシスタメン熱い」「マジ楽しみ」「早く神メッシのプレー見てぇ」「メッシの初戦気になる」「メッシ出るなら観るしかない」といった声があがった。

　Ｗ杯の通算得点は13ゴール。最多得点者のミロスラフ・クローゼが持つ16ゴールに、あと３点。そのプレーに注目が集める。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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