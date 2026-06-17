ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＧ組が行われ、アメリカとの戦闘の影響で、キャンプ地の変更などがあったイランがニュージーランドと引き分けた。

戦評 イラン２−２ニュージーランド

イランは序盤に先制されるなど２度リードを許したが、６４分にモヘビのゴールで追いついた。ニュージーランドはジャストが２得点と活躍したものの、Ｗ杯初勝利はならず。

Ｗ杯初勝利を目指すニュージーランドの果敢な攻めに、イランは何度も屈しそうになった。その度に地元のイラン人コミュニティーから駆けつけた大応援団の声援に背中を押され、何とか勝ち点を確保した。

流れを引き戻したのは３６歳の右サイドバック、レザイアンだ。１点を追う３２分、敵陣右深くから中央へ切り込んでパスを送り、味方のシュートのこぼれ球を豪快に蹴り込んで同点。再び勝ち越されて迎えた６４分には、右からの鋭いクロスをモヘビの頭にピンポイントで合わせ、同点弾を演出した。

７度目のＷ杯で初の１次リーグ突破を目指す今大会は、アジアの雄に逆風が吹き荒れる。当初予定していた米国内でキャンプができないなど不測の事態が続き、調整に苦慮。ガレノエイ監督は試合後、この日の４人の途中交代は全てコンディション不良が理由だったと明かした。

日本代表も苦しめられてきた絶対的エースのアズムンは、政治的な言動が原因で代表から追放されたとされ、メンバー入りしていない。「私たちが置かれた過酷な状況を考えれば、選手は持てる力以上を出してくれている」と指揮官。イランの苦闘は続く。（細田一歩）