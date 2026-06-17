◇ナ・リーグ メッツ―レッズ（2026年6月16日 シンシナティ）

メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4回2安打4失点で今季初勝利はならなかった。

4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりとなるメジャーでの先発マウンド。立ち上がりにレッズ打線に捕まった。先頭打者から連続四球を与えると、3番・スチュワートに低めシンカーを左翼席へと運ばれ、1死も取れないまま17球で3点を失った。敵地の大歓声の中、打球方向を見つめ、わずかに首をかしげる。右手を腰に当て、口を真一文字に結び厳しい表情を見せた。

先制被弾後、2死までこぎ着けたが、6番・スティアには95.2マイル（約153.4キロ）直球を左中間スタンドへと運ばれた。痛恨の2被弾に初回を終え、ベンチへと戻る千賀の表情はこわばっていた。

それでも回を重ねるごとに本来の投球に近付いていった。2回を3者凡退で終えると、3回には1死から四球を出し、4番・ローには11球粘られながらも最後はシンカーで空振り三振。一走はスタートを切っており、三振併殺で結果的に3人でこの回を終えた。

4回には無死からスアレスを96.2マイル（約154.8キロ）、2死一塁からマクレーンを96.7マイル（約155.6キロ）とともに直球で空振り三振。尻上がりに調子を上げていったが、4回終了時で球数は82球に達し、この回限りで役目を終えた。

千賀は4月27日（同28日）に腰椎の炎症でIL入り。5月に入ってスローイングを再開し、5月22日（同23日）に傘下1Aでのリハビリ登板で実戦復帰を果たした。6月11日（同12日）には傘下2AでIL入り後、4度目の登板。6回1安打1失点と好投し、リハビリ登板を終えた。

今季は5試合に先発して0勝4敗、防御率9.00と苦戦。メジャー4年目のシーズンは不本意なスタートからの巻き返しを期す。カルロス・メンドサ監督は前日15日（同16日）に「前回の登板で求めていた結果を見せてくれた。昨日のブルペン投球も問題なく、本人も100％の状態だと言っている。メジャーで戦う準備ができていると強く主張していたし、それは非常に良い兆候だ」と期待感を口にしていた。