アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌がインスタグラムを更新。１３日に行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」において「最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）」をグループとして受賞したことを受けてコメントを発表した。

１７日までに「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６ 最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞（グループ／ソロ）を授賞させていただきました 昨年は楽曲を評価して頂き、ルビーを授賞し、さらにアイドルとしての何かが欲しくなりました。そこからチームみんなで目指したこのルビーを手にすることができて、本当に嬉しく思います。アイドルは人々に勇気や元気、活力を届ける存在だと思っています。評価が全てではないけれど、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが少しでもそんな存在として、みんなにハッピーを届けられているのかなと思えた、そんな夜でした。みんなに支えられてます。本当にありがとう。」とつづり、ファンへの感謝やアイドルとしての想いをつづった。「そしてＧｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙでは『わたしの一番かわいいところ』披露させて頂きました 昨年衝撃を受けた先輩のアーティストの皆様のステージ。その舞台に私達が立てたこと、奇跡だと思います。ふるっぱーのみんな そしていつも私達を支えてくださっている皆様ありがとうございました！！！！原宿から世界へ ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩを！！！！！」と投稿。楽曲披露時の衣装や、デコルテが大きく開いたノースリーブの黒のドレスを身にまとった姿も披露した。

この投稿には「最高の贈り物をありがと」「おめでとーう！！大人っぽくてめちゃきれい！！おすず最高だよ！！」「わたしはずっとふるっぱー、おすずから頑張る勇気と力をもらってるよ」「本当にフルーツジッパーすごい かっこいいし、素敵！ビジュやばい」「おめでとう！！！ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲっていちばん可愛くてカッコ良くてさいきょーににゅーかわいいよ」などの声が寄せられている。