楽天は17日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任すると発表した。吉井氏は三木谷浩史オーナー（61）とともに仙台市内で就任会見に出席した。背番号は81に決まった。

三木谷オーナーは「異例の吉井新監督就任の経緯と流れを説明させていただけたらと思います。近年は優勝争いというかAクラスに入れない。今年の中長期的な戦力に基づいて取り組んでまいりました。2軍は一定程度出ている。1軍はなかなか結果が出ておらず、オーナーとして責任を感じている。この1年、単純に今年の球団の方向性、様々な改革をしないと継続的な強い球団はつくれない。今回吉井さんに監督の就任をお願いしました。野村克也さん、星野仙一さん、彼らが築いてきたものは大きい。総合的に強くするためには経験値の高い、新しいことに取り組む人材が必要。様々なリサーチをして吉井さんに注目していました。途中ということで、ダメ元でお会いして頂いて、渦中の栗を拾うということで就任していただきました。一つ大きな節目。大変大きな役割、責任を引き受けてくれたので、感謝しています。（前監督の）三木さんにも感謝しております。残りのシーズンを全力で戦い抜くだけでなく、組織的に力を上げていく」と説明した。

新しいことに取り組む期待感を問われた三木谷オーナーは「データ分析を中心に進化。そのデータを戦略に落とし込んでいく。翻訳機能が必要。吉井さんのように現場、世界も経験して、指揮も執っている。勝者のメンタリティーが必要。勝つというのがなければいくらデータがあろうが意味が無い。勝利のメンタリティーを受けこんでもらいたい」と期待。契約期間については「中長期的な契約という形にさせてもらっています」と複数年契約を示唆した。

吉井新監督は「三木谷さんの方から大きな仕事を任せられたことに野球人として凄くうれしかったので、ここで感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。チームは大変な状況になっていますが、若い選手もいるし可能性のあるチームだと思います。可能性を形に変えていけるように全部つぎ込んでやっていきたいと思います。勝利を目指すのはもちろんファンに愛されるチームをつくりたい。選手時代に好き勝手やっていた私がいうのもなんですが、選手の社会人力も上げていきたい。急に強くなるとは思っていませんが、一生懸命にやるので長い目で見ていただければと思います」とあいさつした。

吉井氏は選手でも指導者でも球団と過去に関わりがなく、シーズン中での異例の外部招聘（しょうへい）。19日ロッテ戦（ZOZOマリン）からのリーグ戦再開に合わせて新体制に移行する予定だ。

チームは10日に成績不振による三木肇監督（49）の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチ（43）を監督代行としていた。