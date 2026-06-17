17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比19.4％減の769億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.3％減の549億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 （為替ヘッジあり） <2242> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> など10銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が3.73％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は6.50％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は4.26％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.97％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.75％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は3.48％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金367億8300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金は385億4700万円で、やや下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が59億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が32億6600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億6900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が20億4800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億6500万円の売買代金となっている。



株探ニュース