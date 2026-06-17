関東でも地震の発生が多いとされる「地震の巣」で、再び強い揺れが起きました。16日午後7時46分ごろ、群馬県と埼玉県で最大震度5弱を観測。関東の広い範囲で帰宅時間帯を直撃し、交通に影響が出ました。今回の地震の特徴や今後の注意点を考えます。

■震源地から少し離れた地域で震度5弱

藤井貴彦キャスター

「地震の震度分布について教えてください」

藤吉有咲・日本テレビ社会部記者（災害担当）

「震源地は茨城県南部で、震源の深さは50キロです。地震の規模を示すマグニチュードは5.5でした」

「震源地からは少し離れた埼玉県北部と群馬県南部で最大震度5弱を観測していて、群馬県北部・埼玉県南部・埼玉県秩父・茨城県北部と南部・栃木県南部・神奈川県東部で震度4でした。このほか東京23区を含む広い範囲で震度3を観測しています」

■震源域は…プレートが重なる三重構造

藤井キャスター

「今回地震が起きた場所はどんな特徴がありますか？」

藤吉記者

「もともと関東でも地震の発生が多いとされる、『地震の巣』と呼ばれる場所で発生しました。震源となった茨城県南部の辺りの地域は北米プレート・フィリピン海プレート・太平洋プレートの3つのプレートが重なる三重構造になっています」

「陸のプレートの下に2つの海のプレートが沈み込んでひずみをためている、地震が起きやすい場所です。地震の専門家である環境防災総合政策研究機構の草野富二雄さんは、今回の地震は深さやメカニズムからみても、過去の地震と同様のタイプだとしています」

「実際に今年4月にも震源がほぼ同じ場所で地震が発生していて、その時も6月16日と同じく最大震度5弱という強い地震を観測しました」

■揺れと速報に時間差がなかった地域も

藤井キャスター

「今回、緊急地震速報が鳴ると同時ぐらいに揺れを感じたという人も多かったと思います。これはどういう特徴がありますか？」

藤吉記者

「今回のように震源が内陸だとすぐに強い揺れが来て、緊急地震速報が間に合わない可能性があります。緊急地震速報からどのくらいの時間で揺れが来たのかを示した地図（気象庁より）があります。『0』の円のところは、揺れと速報に時間差がありませんでした」

「内陸に起きた地震だと緊急地震速報が間に合わない可能性があるので、日頃から耐震化、そして家具の固定をすることが重要です」

藤井キャスター

「東京都内の広い範囲で、ほぼ揺れと同時に緊急地震速報が鳴ったということになるのですね」

■「いつまで」「何に」注意が必要？

藤井キャスター

「この揺れにはいつまで注意が必要でしょうか？」

藤吉記者

「気象庁は揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっているとした上で、今後1週間程度、特に2〜3日の間は同程度の地震に注意するようにと呼びかけています」

「ただ草野さんによると、地震の規模を示すマグニチュードは今回5.5なので、この規模の地震が巨大地震につながることは考えにくいということです」

■大きな地震への備え、どうすれば？

藤井キャスター

「この後どんなことに気をつけたらいいでしょうか？」

藤吉記者

「大きな地震への備えとして、家具の固定が済んでいない場合は大きな揺れで倒れる可能性があるので、念のため大きな家具のそばでは寝ないようにする、安全な場所に布団を敷いて寝る、こういった工夫をすることも必要だと思います」

「もしも大きな揺れを感じたら、枕や布団で頭を守ることも大切です。すぐに外に飛び出すのは危険なので、まずは落ち着いて家族の安否、火が出ていないかなど、周囲の状況を確認することも大切となります」

「懐中電灯やスマートフォンの明かりなども必須アイテムとなりますので、近くに置いて寝るといいと思います」

藤井キャスター

「何かの時のために携帯電話を充電しておく、懐中電灯をそばに置いておくという、寝る前に準備ができることをいくつかやっておいてほしいということですね」

（6月16日『news zero』より）