１９９９年より「月刊少年エース」(発行：株式会社KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。２００４年４月にアニメ放送がスタートしてから２０周年を迎えた２０２４年４月１日に、公式YouTubeチャンネルにてアニメ化２０周年の新プロジェクト再始動を公開。そして、アニメ２０周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては２０１０年以来１６年ぶりとなる新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』が６月２６日（金）に全国公開となる。

【本予告】『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』│6月26日公開！

いよいよ公開を１０日後に控えた６月１６日(火)、『新劇場版☆ケロロ軍曹』の公開直前イベントが開催され、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコ、『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長・オープニング曲&主題歌アーティスト・研究員ロボ役として本作にも出演するあの、あのと共にオープニング曲を担当し、妖怪に憑りつかれる渋谷の男性役として本作に出演する粗品が登壇した。

満員御礼で迎えたこの日、観客からの大きな拍手に包まれるなか、渡辺久美子、小桜エツコ、あの、粗品、ケロロ軍曹が登壇。それぞれが一言ずつ挨拶を述べると、話題は早速アフレコ時のエピソードトークへ。２０１０年以来１６年ぶりの劇場版となる本作。久しぶりにキャスト揃っての収録を行った渡辺は「久しぶりの再会というよりも、続きって感じです。セーブポイントからまたやろっかみたいな（笑）。いつも通りって感じでした」と答え、小桜は「収録では私と子安さんがぺちゃくちゃ無駄話して、草尾さんがそれを諫めてくれて、遠くから中田さんが楽しそうに見てくれています。渡辺さんは自分のことでいつもテンパってる感じです（笑）」と収録時の和気あいあいとしたエピソードを明かした。

ケロロ小隊の収録エピソードを微笑みながら見ていたあのと粗品は、大の『ケロロ軍曹』好き。二人に『ケロロ軍曹』の好きなキャラクターを聞くとあのは「個性豊かで可愛くて全員本当に大好き。しいて言うならタママです」と答え、タママを演じる小桜は「やっほー！嬉しいです！」と満面の笑みを見せた。あのは「タママインパクトが大好き。僕もタママと同じで周りの目も気にせず暴走しちゃうタイプなので親近感があって。それがすごく可愛く描かれているのが良いですね」とタママと自分が似ていると明かした。粗品は「ギロロが大好きです。夏美に一途なところがやっぱり男として痺れますね。ああなりたいなと思います」とギロロの漢気を絶賛。

続いて、本作を彩る楽曲についてのトークへ。anoが描き下ろした主題歌「貸しっぱなしデスティニー」と、ano ＆ 粗品が歌唱する２０周年記念ver.のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を聞いた渡辺は「ケロッ！とマーチはいつもカップリングが気になっていて、anoさんと粗品さんが歌うと聞いて『ケロロ軍曹』の世界観にぴったりだなと思いました！」とanoと粗品の起用を大絶賛。小桜はanoが歌う主題歌「貸しっぱなしデスティニー」のデスボイスについて「あのデスボイスって裏タママを意識されているんですか？」とanoに聞くと「そうです！裏タママを意識しました」と回答。それを聞いた小桜は「そうなんだ！デスボイスの良さもあって、歌詞もすごく良いんですよね。全部聴くとちょっと切ないというか胸にくる部分もあり……歌詞も含めて大好きな曲です」とanoが作詞した歌詞を褒め称えた。

そんな主題歌を担当すると決まった時の感想を聞かれるとあのは「嬉しかったです。『ケロロ軍曹』とどんな音楽が生まれるかが楽しみだったので、少しギャグっぽく「漫画返せ」ってことをエモく歌っている。漫画を貸し借りできた運命みたいなものも大切にしたいという想いで作りました。『ケロロ軍曹』の世界観があって生まれた楽曲です」と主題歌に込めた想いを明らかにした。さらに、オープニング曲のほか声優として出演することが決まった際の心境について投げかけられた粗品は「めっちゃ嬉しかったです。オファーにリスクのある人間なので（笑）。そんな中、ケロロチームはオファーしてくれて嬉しかったんですけど、妖怪に憑りつかれてアツくなる渋谷の男性役ですぐにでも切り離せる役でした」とオファーされた役柄についてツッコみ会場を笑わせた。

フリップを使ったトークコーナーでは、本作のタイトルにちなんで「この夏復活させたいこと、または再挑戦したいこと」について質問。「キャンプ旅」と答えた渡辺は「ソロキャンプに挑戦したいです。テントに入って細々したことするのが好きなので意外にケロロっぽいんです（笑）」と答え、「床面積」と答えた小桜は「片付けが苦手で家の中が散らかって床面積がなくて……最近は片付けて大分床が見えてきたのでこの夏は片付けを頑張りたいです」と回答。あのは「服を着る」と答え「部屋が汚すぎて部屋のそのへんに落ちている服を着てたんです。家をきれいにしたので、これまで埋もれてた服を着ておしゃれして家を出たいなと思います！」と意気込みを語った。最後に粗品は「ウォーキング」と回答。音楽を聴いて口ずさみながら歩くという粗品は「大阪でブルーハーツのリンダリンダを大音量で聞きながら歌っていたら、横に知らないおじさんが並走してて。イヤホンを外したらそのおじさんがリンダリンダの上のパート（ハモリ）を歌っていました。怖すぎたので東京では新たに挑戦してみたいなと思いました」と会場を笑わせながら恐怖体験を明かした。

イベント終盤には、公開を楽しみにしているファンに向けて一言ずつ挨拶が行われ、渡辺は「これから世界で二番目に早い上映をご覧になるってことで、ケロロの感想をいっぱいハッシュタグつけて呟いてくれると、我らの侵略がサクサクと進むであります！」と会場に集まった観客へお願いをし、あのは「いろんな意味で問題作です（笑）」と笑いつつ「映画の感想待っています！音楽も一緒に楽しんでほしいです」と観客に呼びかけた。

そんなあのから最後に「また帰ってきたケロッ！とマーチも愛していただけると嬉しいので、最後にみんなで一緒に歌ってもいいですか？」と提案が。客席からは歓声と大きな拍手が沸き起こり、ano ＆ 粗品によるオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」の歌唱がサプライズでスタート。フル尺を初披露し会場が大盛り上がりに包まれ、公開直前イベントは幕を閉じた。

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

６月２6日（金）全国公開！

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会