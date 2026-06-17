俳優・舘ひろし（７６）が１６日、名古屋市内で行われた主演映画「免許返納！？」（１９日公開）のＴＯＨＯシネマズ名古屋栄オープン記念イベントに登壇。舞台あいさつ前、売店にエプロン姿で現れ、来館したファンから拍手喝采を浴びた。

出身地の愛知県名古屋市でのイベントともあり、舘が現れると売店も人垣ができ、鑑賞に訪れたファンに「いらっしゃいませ」と言い、ポップコーンを配り「もっとパカパカ渡せるかと思ったんですけど、ちょっと思ってたイメージと違ってました。もっと忙しくやるのかなと思ったけど…。でも、渡せてよかったです」と笑った。

舞台では、主演の南条弘が思い出の地を訪ねることにちなみ、生まれ育った名古屋での思い出の地を問われると「小さい時に、幼稚園に入る前に僕は知多で育ったんですね。親父が医者で、無休医で、そういうところに行ってて、その時の家に登る坂とか、高校でラグビーをやってて、高校に行く時に上ってく、当時は泥だらけの道があったんですけど、それが印象にあります。いつも上り坂なんですね」と明かした。

愛知県内の進学校の千種高校出身で、ラグビー部主将と明かされると「ガールフレンドというか、好きな女の子がいて、一生懸命くつをみがいて行くんですけど、泥々ですぐダメになっちゃう記憶があります」と思い出を話した。