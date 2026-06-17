吉岡里帆、ノリノリのポーズ披露で反響 人気芸人と2ショ「お笑いのセンスもある」「何してても可愛いのよ！！」
俳優の吉岡里帆（33）が、17日までに更新されたJ-WAVEの公式インスタグラムに登場。人気芸人との2ショットが披露され、反響が寄せられている。
【写真】「お笑いのセンスもある」ノリノリのポーズを披露する吉岡里帆
投稿では「芸人 永野 × 吉岡里帆」として、21日午後6時から同6時54分に放送される、吉岡がナビゲーターを務める『UR LIFESTYLE COLLEGE』を紹介。「映画監督としても活躍の幅を広げるお笑い芸人・永野さんがゲストで登場！初監督作品『MAD MASK』が海外映画祭で受賞した裏側、出演俳優・金子ノブアキとのエピソードも披露。どうぞお聴き逃しなく！」と呼び掛けた。
写真では吉岡が永野とともにノリノリで永野のおなじみのポーズを披露。この投稿には「お笑いのセンスもある」「何してても可愛いのよ！！」などの反響が寄せられている。
【写真】「お笑いのセンスもある」ノリノリのポーズを披露する吉岡里帆
投稿では「芸人 永野 × 吉岡里帆」として、21日午後6時から同6時54分に放送される、吉岡がナビゲーターを務める『UR LIFESTYLE COLLEGE』を紹介。「映画監督としても活躍の幅を広げるお笑い芸人・永野さんがゲストで登場！初監督作品『MAD MASK』が海外映画祭で受賞した裏側、出演俳優・金子ノブアキとのエピソードも披露。どうぞお聴き逃しなく！」と呼び掛けた。
写真では吉岡が永野とともにノリノリで永野のおなじみのポーズを披露。この投稿には「お笑いのセンスもある」「何してても可愛いのよ！！」などの反響が寄せられている。