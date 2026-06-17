女優の唐田えりか（28）が14日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」（日曜後10・00）に出演。1番面白い芸人を明かす場面があった。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄ってほろ酔いトークを展開する番組。

唐田とえびちゃんは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演して以来、仲良しな2人。この日はカーネーション・吉田結衣をゲストに招いてトークを展開した。

吉田が「唐田さんは芸人との飲み会にどれくらい参加してるの？」と切り出した。唐田は「もうだいぶ…えびちゃんの友達は友達ぐらい」と返答した。

さらに吉田は「えびちゃんを飛ばして連絡する人とかいる？」と聞いた。唐田は悩みながら「ラグビー芸人のしんや」と明かすと、スタジオに笑いが起こった。

吉田も「うそー！わたし無理やわ！しんやとよう飲みにいかんわ！」と笑った。唐田は「えびといないときにしんやと会うことはないですけど」と前置きした上で、「しんやはすごく面白い。芸人で1番面白いですね」と明かした。

えびちゃんも「そんなわけない！」とツッコミ。吉田は「飲みの席にはちょうどいいのかな？」と寄り添って、この話題を締めた。