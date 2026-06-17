楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）と会見に臨んだ。背番号「８１」のユニホームに袖を通した吉井氏は「「大きな仕事を任されたことに、野球人としてすごくうれしかった」と喜びを口にした。

契約期間について、三木谷オーナーは「中長期的な契約」と説明し、「勝者のメンタリティーを植え付けてほしい」と期待。吉井新監督は「勝つぞ、という強い気持ちをみんなに再確認してもらう」と意気込んだ。

吉井氏は現役時代、投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。メッツ、エクスポズ、ロッキーズのＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。０７年にロッテで現役を終えると、０８年に日本ハムで１軍投手コーチとして指導者人生をスタート。ダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育てた。その手腕を買われて、侍ジャパンでも投手コーチも務めた。２２年にはピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた実績もある。

今季の楽天は４月中旬までは首位を争うも、急失速。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６と苦しんでいた。５月以降はコーチの配置転換も実施。それでも劇的な改善は見られなかった。借金１５に到達した巨人戦後（楽天モバイル）の１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。さらなる前進を目指してシーズン途中で吉井氏を新監督として迎え入れる。異例のタイミングで球団外部から招へいした新指揮官が誕生する。

開幕前に宗山、西口ら主力が離脱し、助っ人のボイトが極度の打撃不振に陥った影響も低迷に大きな影響を与えた。誤算続きの台所事情を強いられ、投打で課題は山積みとなっている。得点数（１８８）、防御率（３・６１）はともにリーグワースト。吉井氏の豊富な知見と個々の能力を引き出す的確な指導力を生かし、投手陣の立て直しなどを中心に浮上の糸口を探っていくことになる。

楽天・吉井新監督の初陣はリーグ再開初戦となる１９日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）が最有力。いきなり古巣との対決となれば、一層注目を集めることになる。関西弁でコミュニケーションをとる明るい人柄も大きな魅力。「おいやん」の愛称で親しまれる新指揮官が、楽天の救世主となる。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。