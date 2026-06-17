楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表し、三木谷浩史オーナー（６１）も宮城・仙台市内で会見に臨んだ。グループトップの三木谷オーナーがシーズン中に球団の会見に出席することは極めて異例だ。

三木谷オーナーは「今年の成績を追い求めるだけでなく、中長期的に改革をしないといけない、強い球団をつくらないといけないと考え、就任をお願いしました」と語った。シーズン中の新監督招聘については、自ら「異例」と口にした。

吉井氏は現役時代、投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。ＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。指導者としてはダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育成。侍ジャパンでも投手コーチも務めた。

２２年にはピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテで監督を務め、就任１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた。

今季の楽天は４月中旬までは首位を争うも、急失速。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６と苦しんでいた。５月以降はコーチの配置転換も実施。それでも劇的な改善は見られなかった。借金１５に到達した巨人戦後（楽天モバイル）の１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。さらなる前進を目指してシーズン途中で吉井氏を新監督として迎え入れる。異例のタイミングで球団外部から招へいした新指揮官が誕生する。

開幕前に宗山、西口ら主力が離脱。助っ人のボイトが極度の打撃不振に陥ったことも低迷に大きな影響を与えた。誤算続きの台所事情を強いられ、投打で課題は山積みとなっている。得点数（１８８）、防御率（３・６１）はともにリーグワースト。吉井氏の豊富な知見と個々の能力を引き出す的確な指導力を生かし、投手陣の立て直しなどを中心に浮上を目指す。

◆三木谷 浩史（みきたに・ひろし）１９６５年３月１１日、神戸市生まれ。６１歳。明石高、一橋大卒。８８年、日本興業銀行（現みずほ銀行）に入行。９６年、クリムゾングループ設立。翌９７年、エム・ディー・エム（現楽天）設立。２００４年、Ｊ１神戸のオーナーに就任。同年秋には楽天野球団を設立し、プロ野球に新規参入を果たした。０６年、神戸の代表取締役会長就任。０８年１月、楽天のオーナー職から退き、代表取締役会長に。１２年８月、再び会長兼オーナーに就任。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。