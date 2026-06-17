◆園田競馬４日目（６月１７日）

《小牧 太》

９４勝。ベラジオドリーム（８Ｒ）に自信。「調子はいい」（◎）。ワンダーグァルネリ（２Ｒ）も「砂をかぶらない位置で競馬できたら」（◎）。ダノンブロッサム（５Ｒ）は「前走はいいレースができた。昇級してどうか」（○）。ホルンフェルス（９Ｒ）も「調子はいいが１番枠がどう出るか」（○）。リングベルガール（１２Ｒ）は「小柄な馬なので１キロの斤量増が心配」（○）。

《下原 理》

７２勝。デビューを迎えるアルバトロン（３Ｒ）に力が入る。「一度、攻め馬に騎乗したが、しっかりしている印象を持った」（◎）。ラプンツェルムーン（１Ｒ）は「１番枠をどう乗るかがカギ」（○）。イッツマイビジネス（９Ｒ）も「距離短縮で変わってこないか」（○）。フークタオユエン（１２Ｒ）は「１４００メートルに戻してどうか」（○）。

《杉浦 健太》

４６勝。フィフスドア（４Ｒ）に好感触。「初出走だがテンのスピードがある」（◎）。モンゲーホープ（３Ｒ）も「順調に来た。リズムよく運べれば」（◎）。グランディーヴァ（５Ｒ）は「前走がいい内容。昇級しても前、前で競馬したい」（○）。リアンソリッド（１２Ｒ）も「最後まで集中力を持続できれば」（○）。ランボシ（２Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《笹田 知宏》

２８勝。期待のフライトマジック（１１Ｒ）は「前走は距離を延ばして５着と悪くなかった。もう少し体力がつけば」（○）。

《大山 真吾》

２６勝。エイシンリーパー（４Ｒ）に手応え。「惜しいレースが続いているので何とかしたい」（◎）。スマートコマンダー（１２Ｒ）も「前走の内容がいい。斤量は１キロ増えるが、具合のよさで」（◎）。ブチエーコウネ（１１Ｒ）は「先行力があるので、距離を考えても前、前で運びたい」（○）。サインポール（５Ｒ）も「伸びそうで伸びなかった。脚の使いどころを考えたい」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。エンジェルモモ（６Ｒ）に前進を見込む。「最後はしっかり伸びてくるので前半の入りに注意したい」（◎）。ライトニングブルー（８Ｒ）は「だいぶよくなっているが、まだ本調子とは…」（△）。

《新庄 海誠》

１７勝。アンフィニレイス（２Ｒ）で勝利を意識。「外枠はプラス。前付けできれば力は出せるはず」（◎）。マクラガレーヌ（６Ｒ）は「ゲートの出もよくなっている。このメンバーならハナを切れそう。行き切れたら変わっていい」（○）。

《川原 正一》

１７勝。マーブルティスワ（４Ｒ）に気合。「デビュー戦の内容が悪くない。２走目の上積みに期待している」（◎）。キーベスト（１２Ｒ）は「ペース次第で」（○）。

《松木 大地》

１６勝。お薦めはワキノグラス（１２Ｒ）で「前走はよく走ってくれた。今回も変わりなくきているので」（◎）。メイショウマツリ（７Ｒ）は「楽に先行できるように今回、距離を延ばしてみる」（○）。ドンアチェカ（８Ｒ）も「能検の動きはまずまず。暑さがピークを迎える前に結果を出したい」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触