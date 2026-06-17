16日〜18日の日の入り後は、月が金星、木星、水星に接近します。特に今日17日は明るい木星と三日月が最接近して夜空を彩りそうです。肉眼でも確認しやすい天体のため、日の入り後の西の空に注目してみてください。

惑星たちと三日月の貴重な共演

16日〜18日は細い月と金星、木星、水星が並んで見られ、日の入り後の夜空を彩ります。特に水星は見かけの位置が太陽から離れる「最大離角」の前後にしか観察できない貴重な惑星です。





今日17日はその水星に加えて月、金星、木星も近づく豪華な顔ぶれです。特に木星と三日月が最接近するため、見ごたえがありそうです。との星も肉眼で確認できる明るさのため、気軽に鑑賞できます。西の低い空に位置する天体のため、西に開けている場所がおすすめです。

今夜の天気は? 関東はチャンスあり?

今日17日の夜(19〜20時)の天気分布をみると、関東〜九州の太平洋側や沖縄は曇りや雨の所が多いでしょう。梅雨時ということもあり、前線や湿った空気の影響を受けやすく、あいにくの天気となってしまいそうです。ただ、関東は天気の崩れが遅いため、雲の合間から見られるチャンスがあるかもしれません。



一方、北日本の各地や東〜西日本の日本海側では晴れる所が多く、鑑賞日和となるでしょう。午後6時の気温は北陸や西日本では25℃くらいの所があり、ムシムシしそうです。北日本は20℃くらいの所が多く、冷えることはないでしょう。