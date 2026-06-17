フランス・エビアンで開かれている主要7カ国（G7）首脳会議に出席中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は16日（現地時間）、公式晩餐会に出席した。

李大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人はこの日、エマニュエル・マクロン仏大統領主催の公式晩餐会で、各国首脳夫妻や国際機関代表らと意見を交わしたと青瓦台（チョンワデ、大統領府）が明らかにした。

特に、晩餐会に先立って行われた記念撮影では、李大統領がドナルド・トランプ米大統領に金夫人を直接紹介する姿が捉えられ、注目を集めた。

李大統領は記念撮影後、各国首脳らとあいさつを交わしていたトランプ大統領に近づき、「My wife（私の妻です）」と紹介し、金夫人も英語であいさつをした。

トランプ大統領は金夫人と握手を交わし、応じる様子を見せた。

続く晩餐会では、李大統領はトランプ大統領の隣席に座り、さまざまな会話を交わしたと伝えられている。

青瓦台は「李大統領は晩餐会でトランプ大統領のすぐ隣に座り、友好と親睦を深めるとともに、相互の関心事項について緊密に意見交換した」と説明した。

今月9日、G7首脳会議を機に欧州歴訪に出発した李大統領は、18日に帰国する予定だ。