40代のメイクで頑張ってる感が出るのはNG！プロ直伝！引き算メイクの正しい実践テク

メイク講師のSAKIです。若々しさを保ちたい！メイクの力で目鼻立ちをハッキリさせたい！と意気込んでる方。もしかするとそれは、「やりすぎ感」が出て空回りしているかも？今回は、簡単な大人の引き算メイクをご紹介します。

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アイシャドウの色は欲張らない！2色がベスト

３色使いが基本、グラデーションの技術は完璧！と思っている方、実はそのグラデーション40代には濃すぎるかも？

グラデーションは3色使わずとも、1色でも肌色との差をつけて自然な陰影を出すことができます。ですが、物足りなさを感じれば2色使うのがベストです。

まずはまぶたよりやや明るめのベージュカラーを全体に薄く馴染ませます。

ここで気をつけたいのが、「くすんだまぶたを明るくしなければ！」と意気込んで、やたら白いハイライトカラーを使うとやり過ぎ感が出ます。

白すぎる色はまぶたから浮いてしまい、むしろグレーっぽく発色してしまいます。やり過ぎな明るい色を使うのは避けましょう。

その後に馴染ませる色は、お好きな色を。40代におすすめの色は、肌馴染みよく上品に使えるピンクブラウン、繊細なパールの入ったベージュブラウンです。

また、パウダー系のアイシャドウよりクリームタイプのアイシャドウの方が色の濃さの調整がしやすく、ムラにもなりにくく大人の乾燥したまぶたにも綺麗に密着します。

発色の良さより、肌なじみの良さを重視することで美しい引き算メイクが完成しますよ。

マスカラはボリュームよりロングを意識！全体に塗るのもNG

まつげのスカスカ具合が気になる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで気をつけたいのが「ボリューム」を意識してしまうこと。

40代のボリュームまつげはやり過ぎ感が出るので気をつけましょう。まつげのボリュームで影が強く出てしまい、目まわりがやや暗い印象に感じられる場合があります。

「ボリューム」ではなく「ロング」を意識して、繊細だけど存在感のあるまつげを演出しましょう。

ロングマスカラでもまつげの濃さは自まつげよりもプラスされますし、ロング系のマスカラによくあるつるんとした質感のマスカラ液はハリ感を演出できます。

濃さではなく長さが出ることで影が強く出ることなく、アイシャドウの色も引き立ちますし、目の縦幅も自然にアップします。これだけでも正しく引き算されたメイクを楽しむことができますよ。

また、下まつげは全体塗りではなく部分塗りがおすすめです。

下まぶたは上まぶたより印象が強く出やすい部分。下まつげ全体にマスカラを塗ると、それだけで濃い印象に仕上がります。

大人の引き算メイクを楽しむなら、下まつげは目尻だけ塗るのをおすすめします。

目尻側の白目の範囲のみに馴染ませ、目の横幅を強調します。上下でバランスの取れた引き算メイクが完成します。

ギラギラハイライトはやりすぎ！マット寄り質感で上品に

ハイライトでのっぺり顔を解消したいという方、肌のくすみを飛ばして明るく見せたい方も多いのではないでしょうか。

ハイライトを選ぶときに気をつけたいのが、ラメやパールの有無や大きさです。

まず、大人肌に大粒ラメの入ったハイライトはやり過ぎ！大粒のラメはしわに入り込むとさらに目立ってしまうので、大人の肌には向きません。

大人肌におすすめのハイライトは「繊細に輝くパールハイライト」もしくは「マット寄り質感のハイライト」です。

ラメではなくパール系の上品な輝きが出るハイライトを選びましょう。ベースになる色はホワイト系よりベージュ系、ピンク系がおすすめです。

やや大きめのブラシでふわっと馴染ませて、自然な明るさを出しましょう。

マットタイプのハイライトカラーも最近は人気です。フェイスパウダーの量を少なめに馴染ませて、上からマットハイライトを重ねると、粉っぽさなく肌に溶け込むように発色します。

また、リキッドコンシーラーのやや明るい色を使うのもおすすめです。

カバー力があるので頬の高い位置にシミがある方は、肌色よりやや明るめのリキッドコンシーラーを薄く馴染ませ、指やスポンジで馴染ませると肌色補正もハイライト効果も得られます。

ぜひ試してみてくださいね。

まとめ

今回使用したコスメはこちらです。

ウェイクメイク ソフトブラーリングアイパレット 03

セザンヌ トーンフィルターハイライト

コスノリ アイラッシュティンティングセラム

引き算メイク、使うアイテムを工夫することで簡単に仕上げることができます。ぜひこの記事を参考に、引き算メイクに必要なコスメを揃えてみてくださいね。