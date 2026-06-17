パケ買いしたら大成功！スッキリ感にドハマりしちゃった♡意外と実用的な100均の美容グッズ

ダイソーの美容グッズ売り場で見つけた洗顔ブラシは、かわいいハート型デザインに惹かれて購入したものの、実際は見た目以上に実用的なアイテムでした。両面で異なるブラシを使い分けられ、クレンジングや洗顔をしっかりサポート。手洗いでは得られないスッキリ感やお手入れのしやすさも魅力です。詳しく見ていきましょう！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シリコーン洗顔ブラシ ハート

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480862132

メイク落としや角質落としに使えるハート型の洗顔ブラシを発見！

ダイソーの『シリコーン洗顔ブラシ ハート』はシリコーンゴム製の洗顔ブラシで、一般的な洗顔ブラシよりもやわらかく、肌あたりが優しいのが特徴の商品。

ハート型のかわいらしいデザインに惹かれて購入したのですが、実際に使ってみると想像以上に実用的で、すっきりとした洗い上がりにすっかりハマってしまいました。

特に面白いのが、両面で異なるブラシが付いていること。片面は弾力のある大きめの突起が並んだブラシになっています。

もう片面は細かく柔らかな毛足のブラシになっています。メイク落としや角質ケアなどに使用できるので、早速試していきます！

ダイソーの『シリコーン洗顔ブラシ ハート』の使用感は？

まずは大きな突起の面を使って、クレンジングをしてみました。肌の上を滑らせると程よい刺激があり、まるでフェイスマッサージを受けているような感覚に。

ただし、クレンジングバームを使うと凹凸の間に入り込みやすく、少しもったいないと感じました。クレンジングをするなら、オイルタイプやジェルタイプとの相性の方が良さそうです。

続いて、細かいブラシ面で洗顔を試してみました。ブラシ自体でも多少泡立つため、泡立てネットを使うのが面倒な方にも向いているかもしれません。

頬などの広い面はもちろん、小鼻回りなどの細かい部分も洗えます。刺激がまったくないわけではありませんが、その分しっかり洗えたという満足感がクセになります。

とはいえ、使いすぎると肌への負担やかゆみなどのトラブルにつながる可能性も。

肌のコンディションを見ながら、毎日使用するというよりは週1回程度のスペシャルケアとして取り入れるのがおすすめです。

一度の使用で劇的な変化があったわけではありませんが、洗顔後は毛穴が少し目立ちにくくなったように感じました。継続使用でさらに効果を実感できるかもしれません。

そして、筆者が最も気に入った点は、お手入れのしやすさです。毛が密集した洗顔ブラシは乾きにくく、ニオイやカビが気になることがあります。

しかし、このシリコンブラシは水でサッと流すだけで汚れが落ち、水切れも抜群。衛生的に使い続けられるのは大きな魅力です。

今回はダイソーの『シリコーン洗顔ブラシ ハート』をご紹介しました。

フックにかけて吊るせる仕様なので、収納に困らないのも◎気になった方は、ぜひダイソーの美容グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。