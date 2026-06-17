100均のシートに本気で助けられた！「くっついてイライラ…」から解放してくれる便利グッズ

調理の際、毎回フライパンに食材がくっついたり、焦げ付いたりして悩んでいた筆者。ダイソーで出会ったメッシュシートに助けられました！調理の際にフライパンに敷くだけで、食材の焦げ付きやくっつきを防いでくれる優れもの。軽く擦るだけで汚れが落ち、繰り返し使えて経済的なのも魅力です！これはもう手放せないかも◎

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商品情報

商品名：フライパン用メッシュシート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：24cm

耐熱温度：260℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480778532

ダイソーのメッシュシートで料理をより美味しく！調理・お手入れも楽に！

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『フライパン用メッシュシート』という商品です。

フライパンで調理する際に、食材が焦げ付いたり、くっついたりすると仕上がりに影響し、残念な気持ちになります。その上、洗い物も手間に感じますよね。

このアイテムはそんな悩みを解消してくれる便利なグッズ！メッシュ状のシートで、フライパンに敷くだけで快適度がアップします。

コーティングされた糸のような素材で作られており、さらっとした質感です。食材がくっつきにくい仕様で、ストレスなく使えます。

また、ハサミで簡単にカットできるため、サイズ調整しやすい点もGOOD。今回はフライパンの大きさに合わせてカットし使用してみました。

『フライパン用メッシュシート』の使用方法・使い心地は？

使い方はとても簡単で、フライパンの上に敷き、その上に食材を乗せて焼くだけ。ただし耐熱温度は260℃なので、調理時の火加減に注意が必要です。

魚などのフライパンにくっつきやすい食材でも、フライ返しでさらっと剥がすことができました！今までくっつき防止で使用していた油も要らず、ヘルシーに仕上がるのも嬉しいです。

しかも、このシート自体に汚れが付きにくいため、調理後のお手入れも楽！軽くこするだけで汚れが落ちるので助かります。

網目に食材が詰まってイライラすることもありませんでした。使用後は食器用洗剤で洗うことで、繰り返し使えて経済的です。

温度管理は必須ですが、焦げ付きやすい鉄フライパンなどにもいいなと思いました。

今回は、ダイソーの『フライパン用メッシュシート』をご紹介しました。

料理をより美味しく、調理を楽にしてくれる優秀アイテム！調理時の焦げ付き、調理器具のお手入れが手間に感じている方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。