100均で理想形見つけた！「軽くて持ち運びが楽！」アウトドアでも使いやすいケース

ハードタイプの眼鏡ケースは、頑丈だけどかさばるのが難点。取り出す際も、毎回硬い蓋を開ける必要があります。そんな悩みをまるっと解消してくれる眼鏡ケースをダイソーで発見しました！薄くて軽く持ち運びやすいのに、柔らかい素材で傷がつきにくいのが特徴。水辺でも使いやすい仕様で、アウトドアなどにもぴったりです！

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商品情報

商品名：取っ手付眼鏡ケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480946528

サッと取り出せて持ち運びに便利！ダイソーで見つけた眼鏡ケース

今回ご紹介するのは、ダイソーのメガネ用品売り場で見つけた『取っ手付眼鏡ケース』です。 カラー展開は黒、パープル、グレーの3色です。

ハードタイプの眼鏡ケースは頑丈な反面かさばりやすく、持ち運びに不便な場合もありますよね。かといって、あまりにも頼りないケースだと眼鏡やサングラスへのダメージが心配…。

この眼鏡ケースはそんな悩みを解消してくれるだけでなく、使用シーンを問わず気兼ねなく使えるのが魅力です！

まずは素材感に注目！むっちりとした柔らかい生地で、眼鏡への当たりも優しそうです。

ソフトタイプなので、衝撃から守るというよりは摩擦から守るタイプのように感じます。また、防水仕様ではありませんが、商品の説明には「水辺でも使いやすい」との記載がありました。

パイピングがカラーになっている、シンプルおしゃれなデザインもポイント。落ち着いた雰囲気があり、どんなシーンでも使いやすい印象です。

ただ、作りはお値段なりといった様子で、やや雑に感じる部分もあります。110円（税込）というお手頃価格なので、目をつぶれる範囲かなと思います。

フラップや留め具がないタイプで、サッと取り出せるのが嬉しいポイント。眼鏡やサングラスを必要なタイミングですぐに取り出せるので、非常に使いやすいです。

使わないときは、このようにぺたんこになります！眼鏡やサングラスを着用している間にバッグなどへ入れる場合でもスマートです。

『取っ手付眼鏡ケース』の使い心地・持ち運びやすさは？

フレームがスリムなサングラスや眼鏡を入れると、ちょうどよく収まります。

フレームが大きかったり、厚みがあるものだと入れにくいかもしれません。

持ち手が付いているので、手持ちのカラビナやフックなどを使えば、バッグに吊り下げて持ち運ぶことが可能。蓋がないので、その際は中身が落下しないように注意が必要です。

何より、軽いので持ち運びが楽！レジャーやアウトドアなどで、荷物を軽くコンパクトにしたいときに良いと思いました。

今回は、ダイソーの『取っ手付眼鏡ケース』をご紹介しました。

かさばりにくく、軽い眼鏡ケースをお探しの方におすすめです！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。