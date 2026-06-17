100均で人気の定番アイテムが大進化！「小さいのにいい仕事する！」2層構造の優秀スポンジ

ダイソーをはじめとする100円ショップでも定番のメラミンスポンジが、なんと大進化を遂げていました！メラミンだけでなく、ポリエステル層がプラスされた2層構造なのが特徴。さらに汚れ落ちが良く、扱いやすさも抜群！水だけでしっかりと汚れを落とせて楽です。コンパクトで、さまざまなお掃除に使いやすいですよ◎

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商品情報

商品名：メラミンスポンジ（ミニキューブ、30個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3cm×3cm×3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480948201

2層構造で扱いやすさも汚れ落ちも抜群！ダイソーのコンパクトなメラミンスポンジ

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『メラミンスポンジ（ミニキューブ、30個）』。水垢、湯垢、油汚れなどのお掃除に便利な、コンパクトなメラミンスポンジです。

約3cm×3cm×3cmの小さなメラミンスポンジが30個も入って、価格が110円（税込）と驚きのコスパの高さ！実力が気になり、試しに購入してみました。

ダイソーをはじめとする100円ショップでも定番のメラミンスポンジですが、こちらはポリエステル層付きなのが最大の特徴。従来のメラミンスポンジと比べて、割としっかりとした使用感です。

汚れに応じて使い分けができるのも嬉しいポイント。まずポリエステルの面で洗い、それでも落ちないときはメラミンの面で擦るといった使い方ができ、効率的なお掃除が叶います。

洗剤要らずで、水だけで汚れを落とせてお手軽。洗剤を出して手袋をはめて…といった作業がなくなり、ちょっとした掃除や、お掃除を習慣化したいときに最適です！

『メラミンスポンジ（ミニキューブ、30個）』の使い心地・他の使い道は？

水垢や石けんかすなどが溜まりやすい、お風呂場のタオルバーを磨いてみました。

まずはポリエステル面で磨いてみたところ、これだけでも十分に汚れが落ちて驚き…！

ポリエステル面で落としきれなかった汚れは、メラミンスポンジで軽く擦ってみました。

通常のメラミンスポンジは使ううちにポロポロと崩れて削れていき、持ちにくく感じることが多かったのですが、これはポリエステル層が付いていることで持ちやすいです！

比べてみると一目瞭然！普通のスポンジでは落としきれなかった汚れを、きれいサッパリ落とせました。

ポリエステル面だけでは一部取れなかった部分も、仕上げにメラミンスポンジで擦るだけでかなりきれいになりました。

お掃除以外の使い道もあります！例えば、マグカップに付着した茶渋や黄ばみ汚れの洗浄に使うのが便利です。

狭いコップの底を磨くのは苦労するので、100均でも販売されているスポンジ用トングを併用して磨くのがおすすめです。

うっすら肉眼で黄ばんで見える部分も、メラミンの面で軽く擦ると本来の白さが戻りました。

サイズがコンパクトでかつ大容量なので、1回で使い捨てできるのも魅力的なポイント。洗剤を使わずに気付いたときにサッとお掃除できる手軽さが気に入りました！

今回は、ダイソーの『メラミンスポンジ（ミニキューブ、30個）』をご紹介しました。

メラミンスポンジの使い心地にお悩みの方や、コスパの良いメラミンスポンジをお探しの方にピッタリの商品です。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。