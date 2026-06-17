便利すぎてみんなに教えたい…フリマアプリの出品作業にも！変わった100均手芸グッズ

サイズを測るたびにメジャーが転がったり、巻き戻ったりして地味に手間を感じることはありませんか？今回はそんな場面で役立つダイソーグッズをご紹介します。一般的な形とは少し違い、机の上に置いたまま使いやすいのが特徴。長さを確認しながら写真を撮りたいときや、作業スペースで何度も測り直したいときも便利ですよ。

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商品情報

商品名：メジャー（フラット）

価格：￥110（税込）

長さ：1.5m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480768427

置いたまま測れる！転がりにくいフラット形状のメジャー

長さを測るとき、メジャーが安定せず転がったり、位置がずれたりした経験がある人も多いはず。ダイソーの『メジャー（フラット）』は、そうした小さなストレスを減らしてくれるアイテムです。

筆者はダイソーの手芸グッズ売り場で見つけました。最大の特徴は、その名の通りフラットな形状。普通のメジャーとは少し違い、机にぽんと置いたまま使いやすいのが特徴です。

一般的なメジャーとは少し引き出し方が異なり、テーブルなどに置いた状態でそのまま横方向へスッと引き出せます。設置面の広い部分と平行にテープが伸びるので、本体が安定しやすいのがポイントです。

コンベックスなら自立して置いておけますが、手芸用のメジャーだとふにゃっと倒れてしまうこともあります。

その点、この商品は置いたまま長さを確認しやすく、作業中に何度も本体を押さえる手間がありません。机の上に置いても安定しやすく、測定中にコロコロ転がりにくくなっています。

ダイソーの『メジャー（フラット）』はフリマアプリの出品作業に便利！サイズ撮影がスムーズ！

転がりにくく扱いやすい形状のおかげで、サイズ確認や撮影を落ち着いて進めやすいのもポイント。フリマアプリの出品作業や手芸の採寸など、机の上でじっくり測る機会が多い場面で活躍してくれます。

特にフリマアプリへ出品する際は、サイズ感が伝わる写真を撮ることがよくあります。このメジャーなら本体が邪魔になりにくく、商品の横に添えながら撮影しやすく感じました。

今回は、ダイソーの『メジャー（フラット）』をご紹介しました。巻尺タイプなのでテープに折り癖が付きにくいのも使いやすいポイント。

帯状のメジャーだと使った後にまとまりにくいと感じることがありますが、こちらはケースに収まっているので保管もすっきりします。

フリマアプリをよく利用する人なら、使うたびに便利さを実感できるはずです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。