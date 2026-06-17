ノルウェーが白星発進！ イラクを４−１撃破、ハーランドは２ゴールをマーク【Ｗ杯】
現地６月16日に開催された北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、ノルウェー代表とイラク代表がボストン・スタジアムで対戦した。
立ち上がりから局面で激しいデュエルが繰り広げられたなか、最初にチャンスを迎えたのはイラク。12分、ボックス内でフセインのパスに反応したアル・ハマディがダイレクトシュートを放つも、枠を外れる。
一方のノルウェーはボールを握るも、なかなか好機を作れない。20分には、リエルソンの左CKからハーランドがヘッドで狙うが、決め切れず。それでも29分、左サイドをオーバーラップしたウルフの折り返しをハーランドがワンタッチで流し込み、先制した。
先手を取られたイラクは、39分にスコアを振り出しに戻す。ボックス内左に侵入したアル・アマリがクロスを供給。フセインが高い打点のヘディングシュートを叩き込んだ。
流れはイラクに傾いたかに思われたが、43分にノルウェーが勝ち越す。バックパスを処理しようとした相手GKハッサンにハーランドが猛プレスをかける。ハッサンが蹴ったボールがハーランドの足に当たって跳ね返り、ネットを揺らした。
試合はノルウェーの１点リードで折り返す。
迎えた後半、ビハインドのイラクが攻勢を強める。63分、ボックス内右でアル・アマリのパスに反応したＨ・アリの右足ダイレクトシュートは、枠を捉えられない。
押し込まれる時間帯が続いたノルウェーは、73分にヌサ、スルロット、アウルスネス、ウルフの４人に代えて、ボブ、シェルデルップ、トルストベット、エスティゴーを投入する。すると、その３分後に追加点を奪う。ウーデゴーの右CKにエスティゴーが頭で合わせてネットを揺らした。
さらに90＋６分には、ダメ押しの４点目を記録。アジェーのクロスをハーランドが折り返した流れから、相手のオウンゴールを誘発した。
このままノルウェーが４−１で勝利。白星スタートを切った同国は次節、22日にセネガルと激突する。一方の敗れたイラクは、同日にフランスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
立ち上がりから局面で激しいデュエルが繰り広げられたなか、最初にチャンスを迎えたのはイラク。12分、ボックス内でフセインのパスに反応したアル・ハマディがダイレクトシュートを放つも、枠を外れる。
一方のノルウェーはボールを握るも、なかなか好機を作れない。20分には、リエルソンの左CKからハーランドがヘッドで狙うが、決め切れず。それでも29分、左サイドをオーバーラップしたウルフの折り返しをハーランドがワンタッチで流し込み、先制した。
流れはイラクに傾いたかに思われたが、43分にノルウェーが勝ち越す。バックパスを処理しようとした相手GKハッサンにハーランドが猛プレスをかける。ハッサンが蹴ったボールがハーランドの足に当たって跳ね返り、ネットを揺らした。
試合はノルウェーの１点リードで折り返す。
迎えた後半、ビハインドのイラクが攻勢を強める。63分、ボックス内右でアル・アマリのパスに反応したＨ・アリの右足ダイレクトシュートは、枠を捉えられない。
押し込まれる時間帯が続いたノルウェーは、73分にヌサ、スルロット、アウルスネス、ウルフの４人に代えて、ボブ、シェルデルップ、トルストベット、エスティゴーを投入する。すると、その３分後に追加点を奪う。ウーデゴーの右CKにエスティゴーが頭で合わせてネットを揺らした。
さらに90＋６分には、ダメ押しの４点目を記録。アジェーのクロスをハーランドが折り返した流れから、相手のオウンゴールを誘発した。
このままノルウェーが４−１で勝利。白星スタートを切った同国は次節、22日にセネガルと激突する。一方の敗れたイラクは、同日にフランスと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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