「名カメラマンcocomi」工藤静香、大きく口を開けて歌う姿を披露「かっこよさがダダ漏れ」「最高に渋すぎ」
歌手の工藤静香さんは6月15日、自身のInstagramを更新。練習中に熱唱している姿を公開しました。
【写真】大きく口を開けて歌う工藤静香
コメントでは「カロリー高すぎメニュー大好物です」「モノクロしーちゃん 最高に渋すぎ」「名カメラマンcocomi」「しぃちゃん&バンドメンバーカッコいい いよいよ、ロックなツアーが始まりますね!!ワクワクします」「またいつもと違った味のカッコ良さをcocoちゃんが写し出してくれてる サイコ〜」「cocomiちゃん めっちゃ撮影上手ーっ しーちゃんのかっこよさがダダ漏れです」「毎日大忙しかと思います。ストイックなしーちゃん、尊敬しかありません。。」と、称賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】大きく口を開けて歌う工藤静香
「いよいよ、ロックなツアーが始まりますね!!」工藤さんは「6/24 リリース そして6/27から始まるDynamic コンサートツアーの準備をしています。カロリー高すぎメニューとなりました！笑笑」とつづり、16枚の写真を投稿。練習中の様子をモノクロで撮影したものです。1枚目では、大きく口を開けて熱唱する姿が見られます。また「今日はフォトグラファーで宇宙人！@cocomi_553_official が入ってくれました！」と、長女のCocomiさんが撮影したことを明かしました。
Cocomiさん撮影ショットはほかにも！同日、Cocomiさんが撮影した写真をさらに公開した工藤さん。こちらも魅力的で、格好いいものばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)