ラディアンヌのショーツ新作「Lunary」が誕生♡毎日履きたくなる心地よさに注目

毎日身につけるショーツだからこそ、履き心地も見た目も妥協したくないもの。そんな女性たちの声に応える新商品として、ラディアンヌからデイリーショーツ「Lunary（ルナリー）」が登場しました。これまで寄せられた多くのレビューをもとに、一から開発されたこだわりの一枚です。肌へのやさしさや快適なフィット感はもちろん、ブラやブラトップとの美しいセットアップにも対応。毎日を心地よく過ごしたい女性にぴったりの注目アイテムをご紹介します。

心地よさを支える5つのこだわり

「Lunary」には、毎日快適に過ごすための工夫が詰まっています。

まず注目したいのは、ブナ由来の天然モダールを90％使用したなめらかな素材。シルクのような柔らかさで、肌当たりの良さが魅力です。さらにタグレス仕様を採用し、チクチク感を軽減しています。

後ろ中心のゴムによるヒップセンターフィット構造は、お尻への食い込みやズレを防ぎながら安定した履き心地を実現。ウエスト部分には細幅ゴムを採用し、お腹をやさしく包み込みます。

また、足口はゴム不使用の折り返し仕様で、鼠蹊部への圧迫感を軽減。長時間のデスクワークやリラックスタイムにもぴったりです。

さらに、生理の日にも活躍するサニタリータイプを同時展開。クロッチ部分に防水布を備えながら、通常タイプと同じデザイン・素材感でセットアップコーデを楽しめます。

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カラー・サイズ・価格をチェック

「デイリーショーツ Lunary（ルナリー）」は、ラディアンヌの人気ブラやブラトップとカラーリンクできるのも魅力です。

・ノーマルタイプ

価格：3枚セット 1,751円（税込）

メーカー希望小売価格：3,890円（税込）

サイズ：S／M／L／2L／3L（カラー：ブラック／ブラウン／グレージュ／スモーキーピンク）

・サニタリータイプ

価格：3枚セット 1,796円（税込）

メーカー希望小売価格：3,990円（税込）

サイズ：S／M／L／2L／3L（カラー：ブラック／ダークグレー）

まとめ

毎日使うアイテムだからこそ、快適さも美しさも譲りたくない。そんな女性の願いを形にしたラディアンヌの新作ショーツ「Lunary」は、肌触りやフィット感、デザイン性まで細部にこだわった一枚です♡

普段使いはもちろん、生理の日まで快適にサポートしてくれるのも嬉しいポイント。お得な予約期間中に、自分にぴったりのカラーやサイズをチェックしてみてはいかがでしょうか♪