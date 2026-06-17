現在では定番となったネオクラシックのルーツ

東京ディズニーランドがオープンし、任天堂からファミコンが発売され、音楽では杏里さんの『キャッツ・アイ』がヒットしていた1983年（昭和53年）。

日本国中に新しいことが溢れていましたが、同時にレトロブームも到来します。その動きを見逃さずにホンダは1983年12月に「GB250クラブマン」を発売しました。

【画像】超カッコイイ!! レトロブームに乗って誕生したホンダ「GB250 CLUBMAN」（1983年型）を画像で見る（11枚）

これが現代では定番となった、1960年代の伝統的なスタイルを持つ最新バイクの誕生でした。

燃料タンクやシートをはじめ、外装のほとんどがクラシックバイク風の専用パーツで構成されています。

エンジンのヘッドカバーやクランクケースカバーは光沢のあるバフ仕上げで、メーターやヘッドライトカバーもクローム風です。

さらに幅640mmという一文字バーハンドルが、このバイクの印象をリアルに盛り上げています。

排気量249ccのエンジンは30PSを9500rpmで発揮する高性能な空冷単気筒DOHCで、4本のバルブを放射状に配置するRFVCシステムに、デュアルインテークキャブレターを装備。さらにバルブ駆動はセミギアトレインという凝った作りとなっています。

1983年に市販された「GB250クラブマン」は、その後のレーサーレプリカブームの中でも女性ライダーからベテランまで、幅広いユーザーに愛され、1997年の最終型までそのスタイルはほぼ継承されました。

「GB250クラブマン」の成功を受けて、1985年に「GB500TT／400TT」も登場。また時代は流れて2021年には「GB350／350S」が新発売され、「GB」ブランドが復活しました（あくまでもブランド名）。

「GB250クラブマン」の当時の販売価格は37万9000円です。

■ホンダ「GB250クラブマン」（1983年型）主要諸元

全長×全幅×全高：2015×1035×640mm

シート高：780mm

車両重量：145kg

乾燥重量：130kg

エンジン形式：空冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ

総排気量：249cc

最高出力：30PS／9500rpm

最大トルク：2.4kg-m／8000rpm

始動方式：セルフ式

燃料タンク容量：17リットル

変速機形式：常時噛合式6段リターン

フレーム形式：セミダブルクレードル

タイヤサイズ（前）：90／90-18 51S

タイヤサイズ（後）：110／90-18 61S

【取材協力】

ホンダコレクションホール（栃木県／モビリティリゾートもてぎ内）