女優の唐田えりか（28）が14日放送のBSよしもと「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」（日曜後10・00）に出演。Netflixドラマ「極悪女王」の撮影裏話を明かした。

マリーマリー・えびちゃんがお酒好きで面倒見のいいチーママとして進行役を務め、忙しい芸能人たちがふらっと立ち寄ってほろ酔いトークを展開する番組。

唐田とえびちゃんは、24年秋に配信されたNetflixドラマ「極悪女王」で共演して以来、仲良しな2人。この日はカーネーション・吉田結衣をゲストに招いてトークを展開した。

吉田が「極悪女王を見てたけど、試合のシーンとか本当に組み合ってるんでしょ？」と切り出した。えびちゃんは「本当に組み合ってるし、打撃もやってた」と返答。唐田も「本当にエルボーは痛かった」と、骨折寸前まで打撃を受けていたこともあったという。

作中には唐田が坊主になる場面があった。吉田は「あれはマジ？」と真相を聞き出すと、唐田は「マジ坊主でした」と告白した。

えびちゃんは「何がキツいって、ちょっと髪を刈った後に何日か完全坊主でもなかった」と回想すると、唐田は「情けない髪型だったね。やっぱり髪って女性にとって大事なんだなと無くなってから思いました」と苦笑いした。