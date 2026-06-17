◇W杯北中米大会1次リーグI組 ノルウェー4―1イラク（2026年6月16日 米国・ボストン）

ノルウェーのFWハーランドがW杯デビュー戦で衝撃の2得点を決めた。

ボストン競技場で行われたイラクとの1次リーグ第1戦に先発すると、前半29分に先制点。左から流れてきたクロスに快足を飛ばし、ファーサイドのゴール手前で左足を伸ばして押し込んだ。1―1とされた同43分には不用意なバックパスに詰めて相手GKのクリアボールをブロックする形で加点した。

マンチェスターC（イングランド）でプレミアリーグ3度の得点王に輝くなど圧倒的な存在感を放ってきたストライカー。欧州予選8試合で16得点を挙げる活躍でチームを28年ぶりのW杯出場に導き、注目を集めていた。

「多くのプレッシャーがかかっているが、プレッシャーが好き」

そんな開幕前の言葉を証明するように1メートル95の肉体を躍動させて第1戦から抜群の存在感を示した。

先に行われた同じI組の一戦ではフランスのFWエムバペがセネガル相手に2得点したが、ハーランドも負けじと2得点。26日の第3戦で行われる“怪物対決”に向け、最高のスタートを切った。