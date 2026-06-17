◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 イラク１―４ノルウェー（１６日、ボストン競技場）

１９８６年メキシコ大会以来、１０大会ぶり２度目出場のイラク（ＦＩＦＡランク５７位）は、９８年フランス大会以来７大会ぶり４度目出場のノルウェー（同３１位）に１―４で敗れた。

前半２９分にノルウェーの“怪物”ＦＷハーランドに先制点を許したが、１０分後の同３９分にＭＦアミルの左クロスから１９０センチＦＷアイメンが豪快なヘディングシュートを決め、同点に追いついた。

だが、わずか４分後の同４３分に自陣右サイドのＤＦからＧＫファハドへのバックパスに詰めたハーランドに決められ、勝ち越し点を献上。さらに、後半３１分に右ＣＫからＤＦエスティゴールにヘディングシュートで３点目を奪われた。終盤はゴールを決められず、後半アディショナルタイム６分にはゴール前の混戦でオウンゴールを献上し１―４で終えた。

イラクは大陸間プレーオフでボリビアを下し、４０年ぶりの本大会出場権を獲得した。Ｗ杯初出場で３戦全敗で終わった１９８６年メキシコ大会に続いて４戦連続の黒星となり、初勝利はならなかった。

今大会に９チームが出場しているアジア勢では、開幕から韓国、カタール、オーストラリア、日本、サウジアラビア、イランと６戦負けなし（２勝４分け）。７チーム目として初戦に臨んだイラクが敗れ、不敗記録は「６」でストップした。

◆今大会のアジア勢の初戦（すべて日本時間）

▼１２日 韓国２〇１チェコ

▼１４日 カタール１△１スイス

▼１４日 オーストラリア２〇０トルコ

▼１５日 日本２△２オランダ

▼１６日 サウジアラビア１△１ウルグアイ

▼１６日 イラン２△２ニュージーランド

▼１７日 イラク１●３ノルウェー

◆イラク（１０大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク５７位。Ｗ杯は初出場の１９８６年に１次Ｌ敗退。９３年Ｗ杯アジア最終予選（カタール）では日本戦の後半ロスタイムの同点弾で日本代表のＷ杯初出場を阻止し、「ドーハの悲劇」の相手国として知られる。アジア杯は２００７年に優勝。２５年５月から豪州出身のグレハム・アーノルド監督（６２）が指揮。主な選手はＦＷのＨ・アリ（ルートン）、ＭＦイブラヒム（アルダフラ）。アジア予選は大陸間プレーオフでボリビアを下して本戦切符。首都バクダード。人口約４６００万人。