◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組 ノルウェー４―１イラク（１６日、ボストン競技場）

１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は１０大会ぶり２度目出場のイラク（５７位）に４―１で勝利。２８年ぶりのＷ杯白星を手にし、好発進を決めた。

１９５センチの長身、圧倒的なフィジカル、爆発的なスピードを持つエースの“怪物”ＦＷハーランドはこの試合がＷ杯デビュー戦。アジア勢７戦無敗がかかるイラクとの一戦で、前半だけで２得点を挙げ、怪物たるゆえんを見せつけた。

前半２９分、ＤＦメレルウォルフェの左クロスに滑り込みながら左足で決め、Ｗ杯デビュー戦でいきなり初ゴールをマーク。グラウンドに座り、おなじみの「瞑想（めいそう）ポーズ」で喜んだ。１―１に追いつかれた前半４３分には、相手ＤＦからＧＫハッサンへのバックパスを押し込み、２点目を奪った。後半３１分には、右ＣＫからＤＦエスティゴールが打点の高いヘディングシュートを決め、リードを２点に広げた。後半アディショナルタイム６分にもオウンゴールで加点した。

欧州予選はイタリアに２勝するなど８戦全勝し、最多３７得点をマーク。世界屈指のストライカー、ハーランドはモルドバ戦の５ゴールなど１６得点を挙げ、母国を２８年ぶりの本大会へ導いた。

前回出場の９８年フランス大会はブラジルに勝利する快挙で１６強入り。今大会はフランス、セネガル、イラクと同組を勝ち抜き、まずは２８年ぶりの決勝トーナメント進出を狙う。

◆ノルウェー（７大会ぶり４度目） ＦＩＦＡランク３１位。Ｗ杯最高成績は１９９８年の１６強。欧州選手権の最高成績は２０００年の１次Ｌ敗退。欧州予選は８勝無敗で突破。２０２０年からストーレ・ソルバッケン監督（５８）が指揮。主な選手はＦＷハーランド（マンチェスターＣ）、ＭＦウーデゴール（アーセナル）ら。首都オスロ。人口約５６０万人。