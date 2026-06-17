人生会議とは？進め方や話し合うテーマ、家族で取り組むときのポイントを解説

将来、誰にでも医療や介護に関する意思決定ができなくなる日が訪れる可能性があります。そのような事態に備え、自身が望む医療やケアに関して前もって考え、家族や医療介護の専門職と共有しておく取り組みが人生会議です。

本記事では、人生会議の基本的な定義や話し合うべき具体的なテーマ、家族で取り組む際の円滑な進め方、関連する制度を解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

人生会議とは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

人生会議とは、ご本人の価値観や希望を継続的に話し合うプロセスそのものを指します。はじめに、人生会議の正確な定義や、医療現場で使われる専門用語との関係、国を挙げて推進されている社会的背景を解説します。

人生会議の定義

人生会議とは、もしものときのために、自分が望む医療やケアに関して前もって考え、家族や医療ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことです。厚生労働省が啓発活動を進めています。年齢や健康状態にかかわらず、誰もが突然の病気や事故に見舞われる可能性があります。自分の意思を伝えられなくなったときに備えて、あらかじめ自身の価値観や希望を信頼できる方たちに託すために行われるものです。

人生会議は、人生の最終段階にある患者さんだけが行うものではありません。健康な時期から、状態の変化に合わせて段階的に考えます。いざというときに周りの大切な方たちが混乱しないように準備し、自分の望むような最期を迎えられるようにしよう、といった意味が込められた言葉です。

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）との関係

人生会議の正式名称は、ACP（Advance Care Planning：アドバンス・ケア・プランニング）です。人生会議とACPは、基本的に同じプロセスを指しています。ACPは主に医療や介護の現場で用いられる言葉ですが、一般の方に普及しやすいように愛称が公募されました。2018年11月、人生会議という呼称が決定され、11月30日（いい看取り・看取られ）が人生会議の日とされました。

一方、令和4年度に厚生省が『人生の最終段階における医療ケアに関する意識調査の結果について』のなかで、調査を行っています。

人生会議を知らない人は72.1％

人生の最終段階における医療ケアに関する希望について、これまでに考えたことがある人は51.9％

人生の最終段階で受けたい、もしくは受けたくない医療やケアについて、ご家族などや医療介護従事者と詳しく話し合っていると思っている人は29.9％

調査対象3,000人のうち、人生会議の認知度は30%を下回っています。

愛称をつけたものの、まだ人生会議を知らない方、知っていても話し合えていない方が多数派です。

参照：『令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査の結果について（報告）』（厚生労働省）

人生会議が広がっている背景

人生会議が強く推奨されるようになった背景には、日本の超高齢社会と、それに伴う多死社会、医療処置の意思決定モデルの変化があります。

現在では、患者本人と医療者が情報を共有し、ともに方針を決定するシェアード・ディシジョン・メイキングが重視されています。

しかし、本人の意思が確認できない場合、家族が胃ろうを造るべきか、人工呼吸器を装着すべきか、などの医療上の重大な決断を迫られることがあります。決断の際に、家族が重い精神的負担や深刻な後悔を抱える可能性があるケースです。

厚生労働省の啓発ポスターによると、命の危機が迫った状態になると、約70%もの方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人に伝えるのが難しくなるといわれています。

本人の尊厳ある生き方を守り、同時に残される家族の負担や葛藤を軽減するためにも、元気なうちから人生会議を行うことの重要性が社会全体で認識されるようになっています。

参照：『もしもの時のために「人生会議」』（厚生労働省）

人生会議で話し合いたいテーマ

人生会議では、延命治療をするか否かの医療的判断だけでなく、本人の生き方そのものを掘り下げて共有する姿勢が重要です。具体的にどのようなテーマを話し合うべきか解説します。

大切にしたい価値観や生活

人生会議で大切なのが、本人の価値観や生活の質（QOL：Quality of Life）に関する考え方です。医療行為の選択は、希望の価値観を実現するための手段に過ぎません。

具体的には下記の内容について話し合います。

これまでの人生で何を最も大切にしてきたか

どのような状態であれば自分らしく生きていると感じられるか

誰と一緒に時間を過ごしたいか

日々の生活で欠かしたくない趣味や日課は何か

例えば、「たとえ寿命が短くなっても、自分で動ける状態を保ちたい」「寝たきりになってもいいから、1日でも長く生きたい」と価値観が異なれば、選択すべき治療方針も異なってきます。

本人の価値観を具体的に共有しておくと、複数の治療の選択肢を提示された際に、代理で判断する家族が決定しやすくなるでしょう。

受けたい医療やケアの希望

将来、人生の最終段階に移行した場合を想定して、具体的な医療処置に対する希望を話し合います。

代表的な内容として下記が挙げられます。

心肺停止時の心肺蘇生を望むか

加齢や認知症の進行によってお口から食事が摂れなくなった際の人工栄養や水分補給を希望するか

治癒を目指す治療が難しくなった段階で、緩和ケアをどの程度行うか

医療処置を理解するためには、高度な医学的知識が必要です。よって、単なる希望を並べるだけで終わらせず、必要に応じてかかりつけ医などの専門職を交えた話し合いが推奨されます。話し合いにあたって、それぞれの処置のメリットと合併症や苦痛の有無などデメリットの正確な理解が必要なためです。

療養や看取りの場所についての希望

最期の時間をどこで、どのように過ごしたいかなどの療養場所の希望も、人生会議の重要なテーマです。

最期まで住み慣れた自宅で、家族やペットに囲まれて過ごしたい

いざというときに医療者がすぐに処置してくれる病院が安心だ

家族に介護負担をかけたくないため、特別養護老人ホームなどの介護施設での療養を希望する

以上のように考え方はさまざまです。

本人の希望を尊重することは大前提ですが、家族が介護にどの程度関われるかどうか、地域の在宅医療、訪問看護の体制などの現実的な制約も考慮します。理想と現実のギャップを埋めるためにも、専門職を交えて現実的にどのような選択肢が実現可能かすり合わせることが大切です。

人生会議の進め方

人生会議は、思い立ったときに一度話し合って完結するものではありません。ステップを踏んで進めていく継続的なプロセスです。ここでは、人生会議の始め方や参加すべき人物、記録の残し方を解説します。

話し合いを始めるタイミング

人生会議を始めるには、日常会話の延長として健康なときから話し合いの種をまいておくのが理想です。

具体的なきっかけとして以下が挙げられます。

毎年の健康診断やがん検診を受けたとき

同年代の友人や親戚が病気になったとき

テレビ番組やニュースで医療や介護の話題が出たとき

また、医学的なきっかけも重要です。

がんや難病など、特定の病気の診断を受けたとき

要介護認定を受けて生活環境が変わるとき

慢性疾患が進行して日常生活動作（ADL）が低下してきたとき

これらはあらためて本人の価値観を見つめ直し、話し合いを持つべきタイミングと考えられます。

参加する人と役割

人生会議の主体であり中心となるのは本人ですが、本人を支える家族や信頼できる方、医療ケアチームの三者が参加するのが基本です。

家族のなかからは、あらかじめ代理意思決定者を明確に定めておくことが推奨されています。代理意思決定者とは、本人が将来意思を伝えられなくなった際に、代わりに医療者と話し合い、本人の意思を推定して決定を下す役割を担う方のことです。

医師、看護師、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーなどの専門職は、話し合いを専門的、客観的な視点からサポートする役目を持ちます。

話し合った内容の記録方法

話し合った内容は、文字として記録に残すことが推奨されています。人間の記憶は曖昧になりやすく、いざというときに親族間で認識のズレやトラブルが生じるのを防ぐためです。

記録媒体に法的な指定はありません。市販のエンディングノートや、各市町村や地域の医師会がホームページなどで配布しているフォーマットを利用すると、要点を漏れなく整理できます。

いざというときに参照できるように、記録した内容は本人が大切に保管するだけでなく、控えを関係者全員で共有しましょう。

人生会議を進めるときの工夫

死や重い病気に関する話題は、本人にとっても家族にとっても心理的な抵抗や恐怖感が伴い、スムーズに進まないことがあります。話し合いを円滑に進めるためのコミュニケーションの工夫や、注意すべきポイントを解説します。

切り出しにくいときの対応のポイント

家族の方から突然「もし意識がなくなったら延命治療はどうする？」などと尋ねると、本人は「自分は見放されたのか」「もうすぐ死ぬと思われているのか」と不信感や不安を抱いてしまう可能性があります。

話を切り出しにくい場合は、「もしものときのために、今からどうしたいか希望を知っておきたい」「私自身も自分のエンディングノートを書いてみたから、一緒に話してみない？」と、共感をベースにした声かけから始めてみましょう。

また、過去に経験した親族や友人の看取りの経験を振り返って「あのお葬式や療養の様子を見てどう思った？」などの身近なエピソードから話題を広げていくのもいい方法です。自然な会話から価値観が共有しやすくなります。

本人の意思が変わったときの対応

人生会議では、意思は変化するものであり、何度でも話し直してよいという前提が重要です。健康なときと実際に病気になったときでは、希望が変わることもあります。

例えば「胃ろうは絶対に嫌だ」と考えていた方でも、実際に病気になって家族の献身的な介護を受けたり、新たな生きがいを見つけたりして「やっぱり胃ろうを造ってでも生きたい」と考えが変わることがあるでしょう。

本人の心身の状態の変化、家族構成の変化、気持ちの揺らぎに合わせて、都度話し合いを重ねましょう。

医療職や介護職に相談すべき場面

家族だけで話し合うのが難しい場合や、医学的な判断基準がわからずに話し合いが行き詰まった場合は、医療や介護などの専門職に相談しましょう。専門的な知見をもとに客観的な情報を提供できます。

また、ご本人の希望とご家族の希望が対立してしまった場合や、親族間で意見がまとまらない場合も相談するといいでしょう。専門職が第三者として介入すると、合意形成に向けた調整役になれるためです。

人生会議と関連する制度や書面

人生会議と関連する概念に、リビング・ウィルや事前指示書があります。これらと人生会議の違いや、人生会議を書面化する際のポイントを解説します。

リビング・ウィルや事前指示書との違い

リビング・ウィル（生前意思）や事前指示書は、代理人指示と内容的指示を書面にしたものです。

代理人指示とは、自分に判断能力がなくなったときに、自分の医療やケアについて代わりに判断をしてほしい人を明示するものです。

内容的指示とは医療やケアを望むかどうかを事前に意思表明するものです。

一方、人生会議は価値観や希望を継続的に話し合い、関係者と共有するプロセスそのものを指します。文書作成自体がゴールではありません。

人生会議を行わないまま事前指示書が作成されると、背景となる価値観の共有が不十分な可能性があります。

人生会議を書面化するときのポイント

人生会議を書面化する目的は、結論だけを書面に残すことではありません。本人、家族、医療介護スタッフの三者で、どのような対話を重ねてきたか、プロセスそのものの記録にあります。「なぜそのように考えたのか」というご本人の価値観や、話し合いのなかで生じた不安や迷いも含めて記載しましょう。

意思が変わった場合は、過去の記録を否定するのではなく、いつ、どのような理由で気持ちが変化したのか追記して更新します。将来想定外の事態が起きた際にも、医療チームが本人の意思に最も近い判断を下すために大切な情報になるでしょう。

また、いつ誰と話し合った時点での意思かを明確にするため、話し合いを行った年月日と参加した人全員の名前も毎回必ず記載します。

話し合いの内容を医療現場で活かす仕組み

作成された記録は、いざというときに提示できなければ効力を発揮しません。近年では、地域の医療機関や介護施設、消防機関が連携して、本人の意思決定情報を迅速に共有するためのICTネットワークシステムの整備が全国各地で進められています。

これは、本人が救急搬送された場合でも、あらかじめ登録された人生会議の記録が救急、集中治療の現場に伝わるシステムです。本人の望まない過剰な蘇生処置が控えられ、尊厳が守られるような地域ぐるみの体制構築が進んでいます。体制を活用するためにも、作成した記録はかかりつけ医やケアマネジャーに共有し、地域の医療ネットワークに登録しておきましょう。

まとめ

人生会議は、本人の医療やケアに関する将来の希望を家族や専門職とあらかじめ共有し、心身の状態や環境の変化に合わせて話し合いを重ねていく継続的なプロセスです。本人の価値観を周囲が理解して尊重するための大切な取り組みです。いざというときのために、健康なうちから少しずつ話し合いの場を持つことが望まれます。専門職の客観的なサポートも積極的に活用しながら、自身と家族のために、前向きに人生会議を行いましょう。

参考文献

『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』（厚生労働省）

『アドバンス・ケア・プランニング（ACP）―人生会議―』（東京都医師会）

『令和４年度人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査の結果について（報告）』（厚生労働省）

『人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン 』（日本医師会 生命倫理懇談会）

『終末期医療アドバンス・ケア・プランニング（ACP）から考える』（日本医師会）

『救急・集中治療における終末期医療に関するガイドライン～3 学会からの提言～』（日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本循環器学会）

『リビング･ウイルとは』（日本尊厳死協会）

『事前指示』（長寿科学振興財団）