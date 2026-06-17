開幕から６日、アジア勢がついに初黒星…イラクがノルウェーに１−４で完敗。怪物ハーランドに２発を浴びる【W杯】
現地６月16日に開催された北中米W杯のI組１節で、イラク代表はノルウェー代表とボストン・スタジアムで対戦。１−４で完敗した。
10大会ぶり２回目のW杯を戦うイラクは、29分にアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）に被弾。それでも、39分にアイメン・フセイン（アル・カルマ）の得点で一度は追いついたが、直後の43分にハーランドに勝ち越し点を浴びると、76分にレオ・エスティゴー（ジェノア）の得点、90＋７分にオウンゴールでさらに点差が広がり、北欧の雄に力の差を見せつけられた。
Ａ組／韓国 ２−１ チェコ
Ｂ組／カタール １−１ スイス
Ｄ組／オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組／日本 ２−２ オランダ
Ｇ組／イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組／サウジアラビア １−１ ウルグアイ
大会開幕から６日。オランダと激戦を繰り広げ、２−２で引き分けた森保ジャパンを含め、アジア勢はこれまで無敗を継続していたなか、ついに初黒星を喫した。大注目の怪物ストライカー、ハーランドらに屈した形だ。
出場枠が従来の32から48に拡大した今大会には、アジアから９か国が参戦。この後はＪ組のヨルダンがオーストリア、Ｋ組のウズベキスタンがコロンビアと１節を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈プッシュ＆プレス！ ノルウェーの絶対エース、ハーランドの２得点
10大会ぶり２回目のW杯を戦うイラクは、29分にアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）に被弾。それでも、39分にアイメン・フセイン（アル・カルマ）の得点で一度は追いついたが、直後の43分にハーランドに勝ち越し点を浴びると、76分にレオ・エスティゴー（ジェノア）の得点、90＋７分にオウンゴールでさらに点差が広がり、北欧の雄に力の差を見せつけられた。
Ｂ組／カタール １−１ スイス
Ｄ組／オーストラリア ２−０ トルコ
Ｆ組／日本 ２−２ オランダ
Ｇ組／イラン ２−２ ニュージーランド
Ｈ組／サウジアラビア １−１ ウルグアイ
大会開幕から６日。オランダと激戦を繰り広げ、２−２で引き分けた森保ジャパンを含め、アジア勢はこれまで無敗を継続していたなか、ついに初黒星を喫した。大注目の怪物ストライカー、ハーランドらに屈した形だ。
出場枠が従来の32から48に拡大した今大会には、アジアから９か国が参戦。この後はＪ組のヨルダンがオーストリア、Ｋ組のウズベキスタンがコロンビアと１節を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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