二宮和也が嵐としての活動を終えて初めての収録！『ニノなのに』2時間SP今夜放送

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TBSにて、6月17日20時54分から『ニノなのにSP』が放送される。

この番組は、二宮和也がMCを務め、“なのに”をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮“なのに”ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

■MCは二宮和也“なのに”司会は本木雅弘が担当

二宮の誕生日当日のオンエアされる今回の2時間スペシャルには、スタジオゲストとして、6月19日から公開される映画『黒牢城』に出演している本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑が登場。

これまで同様、MCは二宮“なのに”司会は本木が務める。そして今回は二宮が嵐としての活動を終えて初めての収録。司会の本木は収録が始まって早々、「26年間お疲れさまでした！」とひと言。ゲストも労いの言葉をかけるなか、二宮は「こんなにもお疲れさまって言ってもらえると思っていなかった。うれしいです」と笑顔でコメント。

また、豪華なゲストが集まったことに対し「俺も（映画に）ちょっと出てるかもって思ったよね」と笑いを誘った。

■ M!LK、Travis Japan松倉海斗、ME:I・KEIKO＆RINONが体を張って“なのに”検証！

仕事終わりの夜に、都内から日帰りで温泉に行ってひと風呂浴びて帰って来られるのか？ 多忙を極めるM!LKが「仕事終わり“なのに”日帰り温泉」ができるのかをガチで検証。

さらに、Z世代が「給料日までの3日間、残り1,000円で生きてください」と言われたらどうやって過ごすのか？ を検証する 人気企画「給料日まであと3日。“なのに”1000円で生活」にTravis Japanの松倉海斗が挑む。

以前の放送で、Z世代のゆめぽてとゆい小池の感動的な待ち合わせが話題となった「スマホなし“なのに”待ち合わせ」。今回は、ME:IのKEIKOとRINONで第2弾を実施。それぞれバラバラの場所からスタートし、スマホなしで待ち合わせ場所にたどり着けるのかを検証する。

スタジオではまさかの展開に大盛り上がり。本木が「まさかこんなに心が温まる番組だとは思わなかった」と思わず口にする場面も。スペシャルならではの盛りだくさんな企画に注目だ。

■「1分“なのに”すぐ習得できる」をテーマに様々な“なのに”を検証

さらに今回はスタジオ検証も実施。 「1分“なのに”すぐ習得できる」をテーマに、「セミの鳴き声“なのに”1分でできる」「みんな下げたい“なのに”下がらない？」「ボイスパーカッション“なのに”1分で覚えられる」「川をイメージするだけ“なのに”斬られ役ができる」の4つの“なのに”を検証。

「みんな下げたい“なのに”下がらない？」では複数人でフラフープを囲み全員が人差し指1本で支えると、床におろそうとしてもフラフープが下がらないことがあるという現象を検証。協調性が試されるこの検証にゲストの映画『黒牢城』チーム5人が挑戦。長期間、撮影をともにしてきた『黒牢城』チームは簡単に成功できるはず!?

さらに「川をイメージするだけ“なのに”斬られ役ができる」では殺陣師・宗像さん指導のもと、魅せる斬られ方に挑戦。各々、オリジナリティのある斬られ方にスタジオ爆笑となる。

二宮と司会の本木をはじめ、ゲストの菅田、吉高、青木、柄本も体を張ってチャレンジした結果はいかに。その全貌は6月17日20時54分から放送の2時間スペシャルで。

(C)TBS

■番組情報

TBS『ニノなのにSP』2時間スペシャル

06/17（水）20:54～22:57

MC：二宮和也

スタジオゲスト（※五十音順）：青木崇高、柄本佑、菅田将暉、本木雅弘、吉高由里子

VTRゲスト（五十音順）：KEIKO（ME:I）、RINON（ME:I）、松倉海斗（Travis Japan）、M!LK

■関連リンク

『ニノなのにSP』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ninonanoni_tbs/