ＴＢＳでは６月１７日（水）よる８時５４分から『ニノなのにＳＰ』をお届けする。二宮の誕生日当日のオンエアである今回は２時間スペシャル！ 本番組は、二宮和也がＭＣを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。ＭＣは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

今回のスタジオゲストは、６月１９日（金）から公開の映画「黒牢城」に出演している本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑。これまで同様、ＭＣは二宮「なのに」司会は本木が務めることに。そしてなんと今回は二宮が嵐としての活動を終えて初めての収録。司会の本木は収録が始まって早々、「２６年間お疲れさまでした！」と一言。ゲストも労いの言葉をかける中、二宮は「こんなにもお疲れさまって言ってもらえると思っていなかった。うれしいです」と笑顔でコメント。また、豪華なゲストが集まったことに対し「俺も（映画に）ちょっと出てるかもって思ったよね」と笑いを誘った。



人気企画３本立て！ M!LK、Travis Japan松倉、ME:I KEIKO・RINONが体を張って“なのに”検証！

ＶＴＲ企画は、“なのに”検証企画３本立て！

仕事終わりの夜に、都内から日帰りで温泉に行ってひと風呂浴びて帰って来られるのか？ 多忙を極めるM!LKが「仕事終わり“なのに”日帰り温泉」が出来るのかガチで検証！

Ｚ世代が「給料日までの３日間、残り１０００円で生きてください」と言われたらどうやって過ごすのか？ 人気企画「給料日まであと３日！ “なのに”１０００円で生活」にTravis Japanの松倉海斗が挑む！

そして以前の放送で、Ｚ世代のゆめぽてとゆい小池の感動的な待ち合わせが話題となった「スマホなし“なのに”待ち合わせ」。今回は、ME:IのKEIKOとRINONで第２弾を実施！ それぞれバラバラの場所からスタートし、スマホなしで待ち合わせ場所にたどり着けるのかを検証する。

スタジオではまさかの展開に大盛り上がり！ ２人は無事会うことができるのか！？ 本木が「まさかこんなに心が温まる番組だとは思わなかった」と思わず口にする場面も。スペシャルならではの盛りだくさんな企画に期待いただきたい。

スタジオでも「１分“なのに”すぐ習得できる」をテーマに、さまざまな“なのに”を検証！

さらに今回はスタジオ検証も実施！ 「１分“なのに”すぐ習得できる」をテーマに、「セミの鳴き声“なのに”１分でできる」「みんな下げたい“なのに”下がらない？」「ボイスパーカッション“なのに”１分で覚えられる」「川をイメージするだけ“なのに”斬られ役ができる」の４つの“なのに”を検証。

「みんな下げたい“なのに”下がらない？」では複数人でフラフープを囲み全員が人差し指１本で支えると、床におろそうとしてもフラフープが下がらないことがあるという現象を検証する。協調性が試されるこの検証にゲストの映画「黒牢城」チーム５人が挑戦！ 長期間、撮影を共にしてきた「黒牢城」チームは簡単に成功できるはず！？

さらに「川をイメージするだけ“なのに”斬られ役ができる」では殺陣師・宗像さんご指導のもと、魅せる斬られ方に挑戦。各々、オリジナリティのある斬られ方にスタジオ爆笑！？

二宮と司会の本木をはじめ、ゲストの菅田、吉高、青木、柄本も体を張ってチャレンジした結果はいかに！？

豪華２時間スペシャルでお届けする『ニノなのにＳＰ』は６月１７日（水）よる８時５４分から。