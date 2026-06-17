ＴＢＳでは７月１４日（火）よる１０時から、松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』がスタートする。完全オリジナルストーリーである本作は、世界中で愛されるキャラクターを長きにわたり生み出し続け、“かわいい”を牽引してきた株式会社サンリオが取材協力。

松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、佐野演じる偏屈変人訳ありキャラクターデザイナー・瀬尾深月というちぐはぐな男女が、たった２人で世界的大人気キャラクター誕生を目指す姿を描く。２人はどのようにして、どんな「かわいい」キャラクターを生み出していくのか！？

キャラクタービジネス業界を舞台に繰り広げられる、「かわいい」と「好き」が溢れるポジティブ&パワフルラブコメディ！

このたび、本作の世界観を表現するポスタービジュアルが解禁となった。

今回解禁されたビジュアルでは、鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの２Dイラストを随所に配置。これらのイラストは合成ではなく、印刷したものを実際に撮影に使用している。杏奈が手にするティーカップや瀬尾の頭上のポットなど、イラストと実写が一体となり、まるで２人がキャラクターたちの暮らす家にいるような世界観となっている。

撮影では、松本が２Ｄイラストのティーカップを手に柔らかな笑顔を披露し、杏奈らしい明るく親しみやすい魅力を表現。一方の佐野は、実際にイラストのポットを頭の上に乗せたユニークなスタイルで撮影に臨み、どこか掴みどころのないクールな表情と相まって、瀬尾の偏屈で個性的なキャラクター性を印象づけている。背中合わせに座る杏奈と瀬尾の姿から、価値観も性格も正反対でちぐはぐな２人の関係性もうかがえる、本作らしいポップなビジュアルが完成した。

さらに、ポスターをよく見ると、なにやら窓からこっそりこちらを覗くキャラクターの姿が･･･！？ このキャラクターが一体何者なのか、是非ご注目頂きたい。

■第１話あらすじ

大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈（松本若菜）。しかし、突然「FIRE（早期リタイア）します！」と宣言し、颯爽と退職！ 悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月（佐野勇斗）。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇！ いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗＆瀬尾を救出･･･！ と思いきや、まさかの大失敗！ しかも、仕事を失った瀬尾は大激怒！ 杏奈は償いのため、瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと！」というあまりに無謀なもので･･････！？