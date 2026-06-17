「あおぎり高校」のメンバーがKYORAKUのCMをジャック!?SPコラボCMを公開
京楽産業．は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」とのスペシャルコラボCMを、YouTube KYORAKUチャンネルにて公開した。
今回のスペシャルコラボCMは、昨年公開されたKYORAKUのCMを、あおぎり高校のメンバーたちが完全に「ジャック」するという特別な内容になっている。
昨年のオリジナルCMと今回のスペシャルコラボCMを合わせて見ると、新たな発見があるかも!?
さらに、OPENREC.tvで展開中の『あおぎり高校のDEEPな課外授業（V）』とのコラボ番組も鋭意準備中となっているので、こちらも注目しておきたい。
なお、本コラボCMは、現在OPENREC.tvで配信中の番組内、およびYouTube KYORAKUチャンネルにて視聴可能となっている。
○「あおぎり高校 × KYORAKU」スペシャルコラボCM
(C)あおぎり高校 / viviON, inc. 2023 (C)KYORAKU
今回のスペシャルコラボCMは、昨年公開されたKYORAKUのCMを、あおぎり高校のメンバーたちが完全に「ジャック」するという特別な内容になっている。
昨年のオリジナルCMと今回のスペシャルコラボCMを合わせて見ると、新たな発見があるかも!?
なお、本コラボCMは、現在OPENREC.tvで配信中の番組内、およびYouTube KYORAKUチャンネルにて視聴可能となっている。
○「あおぎり高校 × KYORAKU」スペシャルコラボCM
(C)あおぎり高校 / viviON, inc. 2023 (C)KYORAKU