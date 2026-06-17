鈴木彩艶に海外熱視線

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドロー発進となった。この試合ではGK鈴木彩艶が好セーブを連発。海外ファンから熱視線を浴びている。

ボール支配率で57％を占めたオランダの攻撃を封じた。開始3分にはいきなりペナルティエリア内でシュートを許したが、鈴木が飛びついて弾くファインセーブ。チームのピンチを救った。この試合2失点したものの、どちらもポストに当たるほどギリギリのコースだった。

ガーナ人の父と日本人の母を両親に持つ23歳。ユース時代から浦和に在籍し、2021年にトップチームに昇格した。23年にはベルギーのシント＝トロイデンVVに期限付き移籍。現在はイタリアのパルマに在籍している。

プレミアリーグの名門マンチェスター・ユナイテッドから完全移籍のオファーが届いたこともある23歳に、目の肥えた欧州のサッカーファンも評価。Xに様々なコメントが書き込まれた。

「マンチェスター・ユナイテッドは2年前に彼と契約するチャンスがあったのに」

「素晴らしい契約になるはずだ」

「スズキはもの凄く過小評価されているよね」

「どのビッグチームが彼と契約する？」

「これからのキャリアで大金を稼ぐだろうね」

日本は20日（同21日）にチュニジアと、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）