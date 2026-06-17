1次リーグI組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組が16日（日本時間17日）に行われ、注目ストライカーが圧倒的な存在感を示した。早朝から贅沢な時間を過ごし、日本人ファンも大興奮だ。

日本時間午前4時、フランス-セネガル戦が始まった。フランスは前半、苦戦したものの、後半にキリアン・エムバペが輝きを放った。

21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。これでW杯通算14点。歴代トップのクローゼ（ドイツ）にあと2点と迫った。

日本時間午前7時には、ノルウェーとイラクが激突。ノルウェーのアーリング・ハーランドは、前半で2点を挙げて衝撃のW杯デビューとなった。

サッカーファンにとっては贅沢な一日となり、Xに様々なコメントが寄せられた。

「早朝からエムバペとハーランドは刺激強すぎる」

「エムバペもハーランドもすげぇな！」

「今日はエムバペ、ハーランドとヨーロッパで活躍する2人のストライカーが見られて幸せ」

「ハーランドとエムバペの得点王争い 気になるわね」

「今日エムバペとハーランドつえええ」

「やっぱりエムバペとハーランドは別格」

フランスとノルウェーは26日（同27日）、I組最終戦で激突する。



（THE ANSWER編集部）