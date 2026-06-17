W杯早朝から眼福“怪物リレー”に騒然「刺激強すぎる」「今日は幸せ」 日本人ファン大興奮
1次リーグI組
サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグI組が16日（日本時間17日）に行われ、注目ストライカーが圧倒的な存在感を示した。早朝から贅沢な時間を過ごし、日本人ファンも大興奮だ。
日本時間午前4時、フランス-セネガル戦が始まった。フランスは前半、苦戦したものの、後半にキリアン・エムバペが輝きを放った。
21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。これでW杯通算14点。歴代トップのクローゼ（ドイツ）にあと2点と迫った。
日本時間午前7時には、ノルウェーとイラクが激突。ノルウェーのアーリング・ハーランドは、前半で2点を挙げて衝撃のW杯デビューとなった。
サッカーファンにとっては贅沢な一日となり、Xに様々なコメントが寄せられた。
「早朝からエムバペとハーランドは刺激強すぎる」
「エムバペもハーランドもすげぇな！」
「今日はエムバペ、ハーランドとヨーロッパで活躍する2人のストライカーが見られて幸せ」
「ハーランドとエムバペの得点王争い 気になるわね」
「今日エムバペとハーランドつえええ」
「やっぱりエムバペとハーランドは別格」
フランスとノルウェーは26日（同27日）、I組最終戦で激突する。
（THE ANSWER編集部）