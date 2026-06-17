「モチベーターだけではない」元代表DFもメディアに“クギ刺した”長友佑都の圧倒的存在感

南アフリカ大会から５大会連続出場

サッカー北中米Ｗ杯で日本代表が６月15日早朝（日本時間）に行われたオランダ戦で２対２と引き分けた。

２度にわたり先行される厳しい展開だったが、後半44分にFW小川航基（28）のヘディングシュートをMF鎌田大地（29）が角度を変え、土壇場で追いついた。相手は世界ランキング７位の強豪（日本は18位）。SNSでは

〈＃よく追いついた〉

がトレンドワードになるなど、21日のチュニジア戦につながる価値ある勝ち点１をモノにした。

「歴代最強」の呼び声高い森保ジャパンだが、ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。

Ｗ杯直前にエースのMF三笘薫（29）がケガで戦線離脱。６月12日には別メニュー調整を続けていたキャプテンのMF遠藤航（33）が代表から外れた。本調子で大会を迎えられないという判断で、遠藤に代わりFW町野修斗（26）が招集された。

現地取材するスポーツ紙記者は本サイトの取材に対し、

「勝負ごとなので仕方ないが、遠藤に“戦力外”を伝えた森保一監督（57）は断腸の思いだったろう。オランダ戦のベンチには遠藤の背番号『６』のユニホームがかけられ、取材する我々もグッときた」

と話す。

三笘や遠藤のためにも――。アクシデントを乗り越え、チームはかつてないほど一丸となっている。

潤滑油の役割を果たしているのは、チーム最年長39歳のDF長友佑都（FC東京）だ。

’10年の南アフリカ大会から５大会連続出場。チームのムードメーカーであり、精神的支柱でもある。一方で、長友の選出にはSNSを中心に

〈なんで？〉

〈ほかに呼ぶべき人いるだろ〉

などの異論も飛び交った。

一人の選手として扱ってほしい

日本から出発する際には、“日の丸闘魂ハチマキ”を装着して空港に登場。キャンプ地でも日の丸をあしらったヘアバンドをつけて練習に臨んだ。メディアも長友の一挙手一投足を報じたが、一部では“エンタメ枠”として扱われることもあった。

こうした風潮に苦言を呈したのが、元日本代表DFである酒井高徳（35）だ。

６月13日に行われたJリーグオールスター戦後、取材に応じ

「（長友の）経験値はほかの選手よりも確実に高い。モチベーターとかベテランだからとかではなく、いつもどおり彼らしくギラギラとスタメンを狙って、出た時にしっかり仕事ができるようにやってほしい」

と熱弁。メディア報道に対しても

「（チームの）空気感のために連れていっているみたいな感じがあるが、きっと本人はそんなこと望んでいない。一人の選手として扱ってほしい」

とクギを刺した。

これに前出のスポーツ紙記者も同調する。

「長友のカラダはすごいですよ。39歳とは思えないほどバッキバキの鋼鉄ボディー。練習風景を見ていますが、若い選手に遅れているところは見たことがない。むしろ、率先して声を出して走り込んでいる。人知れず努力しているのだと思う」

本人も加齢による頭頂部のボリュームダウンをネタにすることはあっても、ハードトレーニングに音を上げることはない。現地取材するカメラマンはこうも語る。

「オランダ戦ではベンチの最前列に陣取り、まるで試合に出ているかのように声を出し、チームを鼓舞し続けていた。日本選手がファウルをもらった時には両手を広げて『おいっ！』と審判に抗議。長友に引っ張られて他のベンチの選手も声を張り上げていた。あれを見て、なくてはならない選手だと再認識した」

もちろん本人は“応援団”で終わるつもりはない。タフな試合で精神力が試される局面、ムードを変えるために“切り札”として起用される可能性はゼロではない。

「見ている限り、運動量の衰えはない。反応速度も速い。森保監督はあくまで選手として呼んでいると思う」（同・カメラマン）

長友は出国前、自身の代表選出を巡る賛否に

「みんなW杯終わる頃には称賛しかないでしょう」

とコメント。長友の予言が現実のモノとなる日は近い――。

【YouTube】FRIDAYデジタル『芸能記者チャンネル』では、現役の記者たちが『W杯日本代表を支えるサッカー妻たちの”意外な”素顔』と題し、激しい戦いを繰り広げる日本代表をウラで支えてきた、妻やファミリーたちにスポットを当てている。熱戦のウラにある家族の“秘話”や妻たちの素顔を徹底深掘りし、解説する。