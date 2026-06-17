シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトとアメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシーの結婚式が、「こじんまりした」ものになると報じられている。昨年婚約した2人はアメリカの独立記念日にあたる7月4日に挙式すると噂されており、その会場については様々な憶測が飛び交っている。



【写真】見つめ合う2人 流れるトラヴィスとテイラーだけの時間

先日、マディソン・スクエア・ガーデンで盛大な式を挙げる見込みだとも言われていたが、新たな報道によれば、プライバシーを重視した、小規模なものになるという。



ある関係者はデイリー・メールにこう話す。「テイラーの結婚式は1000人もが参列するようなものではありません。親しい家族と友人だけのプライベートで厳重な警備が敷かれた式になります」「披露宴の招待客らはチャリティーへの寄付を呼びかけられていますが、実際の結婚式自体はとてもこじんまりしたものになるでしょう」



報じられていたマディソン・スクエア・ガーデンはQRコードを利用した招待客のセキュリティ検査場として使用される可能性が高そうだと言われている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）