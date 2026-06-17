ハーランドがW杯デビュー戦で圧巻ゴール

世界最高峰のストライカーがワールドカップ（W杯）デビューで期待に応えるゴールを見せた。

北中米W杯は現地時間6月16日にノルウェー代表とイラク代表が対戦し、FWアーリング・ハーランドの2得点などでノルウェーがイラクに4-1で勝利した。

1998年フランスＷ杯以来のノルウェー、1986年メキシコＷ杯以来のイラクという久々の本大会出場チーム同士の戦いは、欧州予選でイタリアを破って突破してきたノルウェーが評判に違わぬ力を見せてスタートした。

一進一退の攻防となったハイドレーションブレーク明けの前半29分、ノルウェーは素早い攻撃を見せると左サイドをコンビネーションで崩してゴール前にラストパスを供給。ハーランドが相手GKと最終ラインの間に走り込んで押し込み、W杯での初得点になる先制点を奪った。

反撃に出るイラクが前半39分にFWアイメン・フセインがクロスに打点の高いヘディングを見せて同点に追いつくが、前半43分にノルウェーは相手GKまでプレスを掛けたハーランドがロングキックをブロックするとボールはそのままゴールに吸い込まれた。ノルウェーがエースの2得点で2-1としてハーフタイムを迎えた。

後半は両者にゴールが生まれない時間が長く続いたが、後半31分にノルウェーはセットプレーからDFレオ・エスティゴールがヘディングで決めてリードを2点に広げ、後半アディショナルタイムにはコーナーキックからオウンゴールを誘発して追加点。初戦を4-1勝利で終えた。イラクが敗れたことで、今大会のアジア勢には初黒星がついた。（FOOTBALL ZONE編集部）